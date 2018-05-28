油價28.4元？館長怒譙段宜康：民間疾苦這四字看不懂

「館長」陳之漢和立委段宜康因蔡政府捐 100 萬美元給世界衛生組織一事挑起戰火，一路延燒至「油電雙漲」話題。對館長怒批「油價電價漲不停」，段宜康在臉書 po 出油電統計圖表，指出電價一直跌、油價也沒漲過馬政府時期高點，反問館長「哪裡一直漲？」不料卻反遭館長怒打臉，狠酸：「連民間疾苦這四字都看不懂？」
段宜康今（28）日在臉書痛批館長不斷用「他 X 的、幹 X 娘」攻擊剛經歷喪母之痛的蔡英文總統，「我對這種人，就是厭惡至極，就是瞧不起」，並提到館長曾罵過「油電不斷漲」的問題，段宜康提出圖表質疑「要找理由駡蔡英文，至少先查查資料。說『油價電價漲不停』，先看一下統計圖表，再想想自己罵了什麼？」
▲段宜康 po 文怒譙館長「說『油價電價漲不停』，先看一下統計圖表，再想想自己罵了什麼？」（圖／翻攝自段宜康臉書）
根據中油公司資料顯示， 95 無鉛汽油今日牌價為 30.7 元，圖表上 2018 年的油價欄位卻寫著 28.4 元，讓館長看了不禁反嗆「大哥你一年領我們 900 萬，然後連民間疾苦這四字都看不懂？現在 28.4 元？」更酸「啊我知道啦立委加油可以報帳！又不是你出錢！難怪你不知道油價。」最後不忘嘲諷「忘記你是當官的花的是民脂民膏，不好意思館長書念得少只會靠北」。
貼文一出，網友紛紛留言「 28 塊他加給我看！ 95 一公升 30.5 ，一台摩托車一個禮拜要花 200 塊的油錢，我工作繳稅是養這種垃圾喔！把錢還來好嗎」、「段宜康，這位大哥現在 95 快 31 塊啦，你們是真的不知道民間疾苦還是就是單純當瞎子耳聾？」「 28.4 ？今天我加油超過的你付？」「人民都快活不下去了，你還在 28.4 ？」引發熱議。
▲館長發文打臉段宜康「連民間疾苦這四字都看不懂？」（圖／翻攝自飆捍臉書）