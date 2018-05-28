油價28.4元？館長怒譙段宜康：民間疾苦這四字看不懂

「館長」陳之漢和立委段宜康因蔡政府捐 100 萬美元給世界衛生組織一事挑起戰火，一路延燒至「油電雙漲」話題。對館長怒批「油價電價漲不停」，段宜康在臉書 po 出油電統計圖表，指出電價一直跌、油價也沒漲過馬政府時期高點，反問館長「哪裡一直漲？」不料卻反遭館長怒打臉，狠酸：「連民間疾苦這四字都看不懂？」

段宜康今（28）日在臉書痛批館長不斷用「他 X 的、幹 X 娘」攻擊剛經歷喪母之痛的蔡英文總統，「我對這種人，就是厭惡至極，就是瞧不起」，並提到館長曾罵過「油電不斷漲」的問題，段宜康提出圖表質疑「要找理由駡蔡英文，至少先查查資料。說『油價電價漲不停』，先看一下統計圖表，再想想自己罵了什麼？」