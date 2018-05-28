球星外遇／運動員常出事　教育、環境都無可避免

運動員被爆出外遇、劈腿小三，甚至還有家暴等情事，其實並不意外，但社會大眾總是以「四肢發達、頭腦簡單」的刻板印象加諸其中，或許也讓運動員少了更多發展的可能，最後也導致「就算出名成績好」，也難逃背離道德的命運。

早在不少運動圈中就曾傳出「亂搞」，不只台灣，就連世界各國運動員也都曾傳出「奧運」就是最大運動員「交流」的機會，甚至選手村中直接會擺保險套，為了提倡「安全性行為」等事件。

不過運動本質其實是為了陶冶性情，鼓勵正向行為，回到我們的教育本質，卻很少能夠正確強化此觀念。