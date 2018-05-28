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即時跑馬燈運動員常出事　教育環境都無可避免好市多推「降溫神器」　網：省電費什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
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球星外遇／運動員常出事　教育、環境都無可避免

體育中心／綜合報導2018/05/29 01:20
▲陳詩欣被爆外遇偷吃。（圖／NOWnews資料照）
▲陳詩欣被爆外遇偷吃。（圖／NOWnews資料照）

運動員被爆出外遇、劈腿小三，甚至還有家暴等情事，其實並不意外，但社會大眾總是以「四肢發達、頭腦簡單」的刻板印象加諸其中，或許也讓運動員少了更多發展的可能，最後也導致「就算出名成績好」，也難逃背離道德的命運。

早在不少運動圈中就曾傳出「亂搞」，不只台灣，就連世界各國運動員也都曾傳出「奧運」就是最大運動員「交流」的機會，甚至選手村中直接會擺保險套，為了提倡「安全性行為」等事件。

不過運動本質其實是為了陶冶性情，鼓勵正向行為，回到我們的教育本質，卻很少能夠正確強化此觀念。

今年5月，有周刊爆出鶯歌工商總教練王傳家疑似帶小三「出征」外地，元配不知情，找人跟監後才曝光，但身教重於言教，教練都這樣做了，難保小球員不會受影響。

此外，過去基層教練也曾傳出「教學教到船上」，教練與家長的行為「踰矩」也時有耳聞。

台灣社會中，對於運動本質還是不夠正面，就拿體育課來說，最常被拿來犧牲，因為考試永遠比運動重要，但西方社會中，運動算是健全人格發展的一部分，藉由運動發洩精力，也可以避免許多意外發生。

但台灣傳統教育也用「體育班」特別強化某一部分「學生」，卻也忘了「教育才是本質」。

在韓國的球場外，常會看到「讓我們一起念書，然後打球」的標語，正因為打球很辛苦，但念書也要均衡，才能創造更多運動人口。

關鍵字運動員外遇家暴中華職棒
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