新一代雷射　肌膚多種困擾一次退散

「醫師，我是用皮秒雷射淡斑，怎麼做完皮秒雷射，斑變淡，連細微凹洞、細紋、毛孔都跟著改善？」民眾接受這類雷射療程後，常出現這樣的疑惑，皮膚科醫師盧靜怡解釋，皮秒雷射擊發時間非常短（10的負12次方秒），也運用「光震波」原理擊碎黑色素，當光震波在局部組織作用，連帶刺激膠原蛋白增生，也會釋放血漿生長因子。
盧靜怡醫師指出，亞洲人的膚質與歐美人士不太一樣，只要遇到熱傷害，就會比歐美人士更容易反黑。門診中曾遇到患者一遇熱，膚色就暗沉，連做熱瑜珈都會受影響，這類患者接受雷射治療就要特別注意反黑問題。
上述膚質民眾若想運用雷射淡化斑點，更要慎選療程，盧靜怡醫師表示，眾多皮秒雷射中，4D皮秒雷射技術可依據患者個別狀況選擇適合波長、調整能量強弱，加上聚焦透鏡技術，能量更均勻散布。
▲盧靜怡醫師指出4D皮秒雷射技術專為亞洲人設計。（圖／公關照片）
不同種類的斑點、肌膚問題，得透過不同雷射波長、療程才能打造個人化治療策略。盧靜怡醫師分析，若是深層斑，可能就得使用長波長雷射，淺層斑則需要使用短波長雷射，4D皮秒雷射代表可以透過1064、532、595、660等4種波長雷射，針對斑點、輕微痘疤凹洞、細紋、毛孔粗大、膚色不勻等多種肌膚困擾，過去想一次改善這些困擾，可能需要分多次療程進行，目前這種一站式美膚療程正逐漸興起，成為醫美界熱門焦點。
▲盧靜怡醫師在研討會上與臺、韓醫師交流，引起廣大討論、迴響。（圖／公關照片）
盧靜怡醫師近日在4D皮秒雷射研討會上與臺、韓專家一起分享雷射治療臨床經驗，以及一站式美膚特點，引起廣大討論、迴響。盧靜怡醫師也提醒，雷射療程並非萬靈丹，也不是能量越強越好，一定要視個別膚質做調整，有時得搭配其他療程，才能展現理想效果。此外，接受治療後，一定要做好防曬、保濕工作，以免效果大打折扣。若有肌膚方面的困擾，也建議諮詢專業皮膚科醫師，以釐清整體狀況，這樣才能真正改善問題，並幫助肌膚恢復健康、水嫩狀態。