新一代雷射　肌膚多種困擾一次退散

「醫師，我是用皮秒雷射淡斑，怎麼做完皮秒雷射，斑變淡，連細微凹洞、細紋、毛孔都跟著改善？」民眾接受這類雷射療程後，常出現這樣的疑惑，皮膚科醫師盧靜怡解釋，皮秒雷射擊發時間非常短（10的負12次方秒），也運用「光震波」原理擊碎黑色素，當光震波在局部組織作用，連帶刺激膠原蛋白增生，也會釋放血漿生長因子。

盧靜怡醫師指出，亞洲人的膚質與歐美人士不太一樣，只要遇到熱傷害，就會比歐美人士更容易反黑。門診中曾遇到患者一遇熱，膚色就暗沉，連做熱瑜珈都會受影響，這類患者接受雷射治療就要特別注意反黑問題。