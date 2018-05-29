張忠謀退休／看少年如何崛起　進入半導體竟是誤打誤撞

張忠謀在「大時代」下成長，18歲以前逃過3次難，即便身處動盪的環境，他的父母親仍堅持讓他學習，期間他喜歡上文學，多次投稿學校刊物，還曾經想過當作家，但在父親反對下，他放棄作家的夢。而大家不知道，年少時父母親為了培養他還請了外國家教，耳濡目染下他也開始拉小提琴、打網球、看電影與打橋牌。

台積電是全球晶圓代工龍頭，創辦人張忠謀等於是台積電代名詞，而張忠謀即將在6月5日股東會後退休。回顧他的職業生涯，進入半導體界可說是誤打誤撞，從一開始所學的機械工程開始，到逐步涉獵半導體，到底年少的張忠謀如何崛起？又如何投入改變他一生、甚至整個半導體界、改變人類的日常生活？原來靠的是對學習的熱情，而終身學習是他永遠年輕有活力、創新的重要關鍵。

當時處於亂世，原本張忠謀的父親想讓他跟著自己念商科，但大時代已經改變，有遠見的父親建議攻讀理工，且得要是好的理科學校才可能謀生，張忠謀於是先申請進入哈佛，他在自傳中曾說這是他一生中最興奮、最有意義且最難忘的一年，因為哈佛學生才華洋溢、興趣多元廣泛，就像劉姥姥進入大觀園，他聽歌劇、看芭蕾或戲劇、聽各式演講與參與辯論會，豐富了自己的智慧與心靈生活。

之後張忠謀轉進麻省理工學院，他曾自述「麻省理工學院相較哈佛是非常乏味的學校，但卻是堅實理工專業的重要時期，給了他就業的本錢。」而原本的他想繼續攻讀博士，也有很大信心會成功，但卻意外落榜讓他深受打擊，但他卻把博士落第視為一生中的最大幸運，人生完全轉彎！

擁有機械工程專才的張忠謀，24歲那年原本要到福特汽車工作，但主動爭取薪資失利後，轉而進入想要發展電晶體的「希凡尼亞」，當時的他對半導體或電晶體幾乎是一無所知，他負責生產線但同時也對半導體有了興趣，靠著自修學習相關知識，也逐漸在公司顯露頭角，之後他接獲德州儀器聘書，期間完成史丹佛大學電機工程博士，並擔任該公司IC部門總經理、全球半導體集團總經理以及總公司資深副總裁，前後總共待了25年。

張忠謀回憶，他在大學時期不把時間全花在教科書上，反而培養終身學習的習慣與方法，同時培養邏輯思維及多方面的興趣，而這些讓他一生受用，因此他也常建議年輕學子如此做，一旦學到都是一生一世的寶藏。

因此，張忠謀思考，想出當時獨步全球，破壞性但卻也是創新的新商業模式-晶圓代工，改變半導體界遊戲規則，讓更多上游IC設計公司得以與超大型公司相抗衡，衍生與廣泛應用在智慧型手機、筆電、智慧手錶、AR，甚至是醫療或國防，改變世界幾10億人的生活方式。