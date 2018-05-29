NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健廚衛問達人粉樂 NOW
即時跑馬燈分屍女孩最後尊嚴　她協助修復遺體新瓦屋生活小學堂　開課FUN暑假什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
生活

好評再加碼！台南住宿第二晚免費　33飯店6月續推優惠

記者陳致宇／台北報導2018/05/29 11:14
▲台南市政府觀光旅遊局 6 月加碼推出住宿第 2 晚免費活動。（圖／台南晶英酒店）
▲台南市政府觀光旅遊局 6 月加碼推出住宿第 2 晚免費活動。（圖／台南晶英酒店）

為吸引觀光客於平日赴台南旅遊，台南市政府觀光旅遊局推出「 5 月來台南住 2 晚、第二晚免費」活動獲得好評，決定 6 月再加碼，共計 33 家飯店延續活動專案房型優惠，讓民眾繼續享樂台南。

台南市政府觀光旅遊局表示，之前推出「 5 月來台南住 2 晚、第二晚免費暨機票好禮大放送」活動，受到全國民眾熱烈反應，為感謝旅客對活動的支持，共有 33 家飯店業者決定 6 月份延續活動專案房型優惠。

觀旅局說明，民眾只要於 6 月 1 日至 30 日至參加活動的旅館業者住宿，即可享有平日連續住宿 2 晚之專案房型優惠（平日定義：周日至周四，假日、例假日及連續假日不適用）。

至於參與活動的 33 家飯店業者依據住宿費用高低可分為時尚精品、休閒品味以及樂活小資 3 種，其中，時尚精品價為單晚住宿 5000 元以上者，包括台南大億麗緻酒店、台南晶英酒店、台糖長榮酒店（台南）、香格里拉台南遠東國際大飯店、榮興金鬱金香酒店、榮美金鬱金香酒店、台南老爺行旅、夏都城旅安平館、臺邦商旅、台南大飯店、尖山埤江南渡假村。

至於休閒品味價則包括家新大飯店、桂田酒店、烏山頭湖境渡假會館、維悅酒店、天下大飯店、緩慢文旅台南古根、關子嶺統茂溫泉會館、宏盛鑫商務飯店、劍橋大飯店臺南館、為楓渡假別館、富信大飯店、立多文旅、吉村大飯店、捷喬商務旅館。

樂活小資價則指單晚 2,500 元以下，包括劍橋大飯店永康館、林肯飯店、首學大飯店、富華大飯店、亞伯大飯店、長榮興商務汽車旅館、國妃鷹堡汽車旅館（健康館）、東亞樓大飯店。

關鍵字台南買一送一飯店住宿第二晚免費6月
指控麵線有菸頭　店家反擊網友讚爆數位宅妝　用VR畫出室內平面圖

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan