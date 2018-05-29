好評再加碼！台南住宿第二晚免費　33飯店6月續推優惠

為吸引觀光客於平日赴台南旅遊，台南市政府觀光旅遊局推出「 5 月來台南住 2 晚、第二晚免費」活動獲得好評，決定 6 月再加碼，共計 33 家飯店延續活動專案房型優惠，讓民眾繼續享樂台南。
台南市政府觀光旅遊局表示，之前推出「 5 月來台南住 2 晚、第二晚免費暨機票好禮大放送」活動，受到全國民眾熱烈反應，為感謝旅客對活動的支持，共有 33 家飯店業者決定 6 月份延續活動專案房型優惠。
觀旅局說明，民眾只要於 6 月 1 日至 30 日至參加活動的旅館業者住宿，即可享有平日連續住宿 2 晚之專案房型優惠（平日定義：周日至周四，假日、例假日及連續假日不適用）。
至於參與活動的 33 家飯店業者依據住宿費用高低可分為時尚精品、休閒品味以及樂活小資 3 種，其中，時尚精品價為單晚住宿 5000 元以上者，包括台南大億麗緻酒店、台南晶英酒店、台糖長榮酒店（台南）、香格里拉台南遠東國際大飯店、榮興金鬱金香酒店、榮美金鬱金香酒店、台南老爺行旅、夏都城旅安平館、臺邦商旅、台南大飯店、尖山埤江南渡假村。
至於休閒品味價則包括家新大飯店、桂田酒店、烏山頭湖境渡假會館、維悅酒店、天下大飯店、緩慢文旅台南古根、關子嶺統茂溫泉會館、宏盛鑫商務飯店、劍橋大飯店臺南館、為楓渡假別館、富信大飯店、立多文旅、吉村大飯店、捷喬商務旅館。
樂活小資價則指單晚 2,500 元以下，包括劍橋大飯店永康館、林肯飯店、首學大飯店、富華大飯店、亞伯大飯店、長榮興商務汽車旅館、國妃鷹堡汽車旅館（健康館）、東亞樓大飯店。