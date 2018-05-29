好評再加碼！台南住宿第二晚免費　33飯店6月續推優惠

為吸引觀光客於平日赴台南旅遊，台南市政府觀光旅遊局推出「 5 月來台南住 2 晚、第二晚免費」活動獲得好評，決定 6 月再加碼，共計 33 家飯店延續活動專案房型優惠，讓民眾繼續享樂台南。

台南市政府觀光旅遊局表示，之前推出「 5 月來台南住 2 晚、第二晚免費暨機票好禮大放送」活動，受到全國民眾熱烈反應，為感謝旅客對活動的支持，共有 33 家飯店業者決定 6 月份延續活動專案房型優惠。

觀旅局說明，民眾只要於 6 月 1 日至 30 日至參加活動的旅館業者住宿，即可享有平日連續住宿 2 晚之專案房型優惠（平日定義：周日至周四，假日、例假日及連續假日不適用）。