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她指控麵線裡有菸頭　店家聲明反擊網友讚爆力挺

生活中心／台北報導2018/05/29 11:09
▲女網友爆料在麵線中發現抽完的菸頭。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）
▲女網友爆料在麵線中發現抽完的菸頭。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

一名女網友在臉書「爆料公社」發文，指控新北市三峽文化路一間麵線店的麵線中有抽完的菸頭，還說店家馬上就把煙頭丟到垃圾桶中死不承認。但店家也發出聲明並配上老闆手寫稿還原真相，獲得網友贊同，至於原先爆料的女網友在店家聲明一出後迅速刪文，被網友質疑心虛。


▲女網友在爆料公社上指控店家，但不久後隨即刪文。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

女網友在臉書「爆料公社」上 PO 文，表示前往新北市三峽一間小吃店買麵線，竟在裡頭發現一個抽完的菸頭，前去跟老闆理論時卻被店家湮滅證據，趕緊把菸頭丟掉，讓她相當不滿。不過遭指控的店家在臉書「我是三峽人」中回應，指這名女網友買完麵線後回到車上，過一段時間才下車，聲稱在麵線裡面發現菸頭。但店家表示，負責煮麵線的老闆娘不抽菸，而且全店也禁菸，根本不可能有菸頭。因此老闆娘直接回女網友說不可能，而老闆第一時間也先致歉，並賠償兩碗麵線共 130 元。該名女網友接受且回到車上後隔了很久才離開。


▲店家也在臉書澄清並做出反擊。（圖／翻攝自臉書「我是三峽人」）

店家認為，如果菸頭在快吃完時才出現在碗底，代表已被泡很久甚至煮過了，「實不可能出現如此完好甚至看起來白白的」，而且也沒有像爆料女網友所說湮滅證據，「那個菸頭有留下來當證據！」

店家也 PO 出一封由老闆親手寫的信件，老闆說對於客人是真的感到非常抱歉，也對眾多網友造成不好觀感真是對不起。他並強調，一直在檢討問題，且事情發生當下已退了小姐錢、並說了多次對不起，「如果那位小姐氣消了，我很樂意與她誠心溝通」，也懇請網友別再罵他了「我沒有那麼可惡」。


▲店家PO出老闆手寫道歉稿。（圖／翻攝自臉書「我是三峽人」）

店家 PO 文聲明後，該名爆料女子也隨即刪文。網友認為此舉根本是「心虛」，留言力挺老闆「麵線好吃，老闆加油嘿！」「請爆料者出面道歉！必需還給店家一個清白！」「老闆加油，繼續做好品質服務大家，相信你的用心會讓用餐的人感受的到」、「支持老闆老闆娘，加油加油」。

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