超閃！瑤瑤大方曝光以綸「餵食片」　呆萌眼神甜翻眾人

27歲女星郭書瑤（瑤瑤）與22歲前SpeXial成員以綸感情穩定，兩人自戀情曝光到大方認愛已一個多月，昨（28）日瑤瑤在個人IG分享一則限時動態，大方曬出男友親自餵食布丁的影片，恩愛畫面甜翻眾人，這也是小倆口公開戀情後第一次主動同框放閃！

瑤瑤昨日晚間在IG上傳一段限時動態影片，影片中瑤瑤看著鏡頭，手中拿著一個布丁杯，接著有隻手拿著湯匙把一口布丁送入瑤瑤嘴裡，唇邊還殘留一小塊布丁的瑤瑤則用無辜雙眼看著對方，有網友比對影片中餵食者手上戴的戒指與以綸平常戴的一模一樣，確定畫面中就是以綸無誤，小倆口首次主動大放閃光彈，甜蜜指數破表。