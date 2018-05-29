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娛樂

超閃！瑤瑤大方曝光以綸「餵食片」　呆萌眼神甜翻眾人

娛樂中心／綜合報導2018/05/29 11:09
▲瑤瑤（右）和以綸認愛一個多月，兩人感情穩定。（圖／翻攝郭書瑤、王以綸臉書 , 2018.05.29）
▲瑤瑤（右）和以綸認愛一個多月，兩人感情穩定。（圖／翻攝郭書瑤、王以綸臉書 , 2018.05.29）

27歲女星郭書瑤（瑤瑤）與22歲前SpeXial成員以綸感情穩定，兩人自戀情曝光到大方認愛已一個多月，昨（28）日瑤瑤在個人IG分享一則限時動態，大方曬出男友親自餵食布丁的影片，恩愛畫面甜翻眾人，這也是小倆口公開戀情後第一次主動同框放閃！

瑤瑤昨日晚間在IG上傳一段限時動態影片，影片中瑤瑤看著鏡頭，手中拿著一個布丁杯，接著有隻手拿著湯匙把一口布丁送入瑤瑤嘴裡，唇邊還殘留一小塊布丁的瑤瑤則用無辜雙眼看著對方，有網友比對影片中餵食者手上戴的戒指與以綸平常戴的一模一樣，確定畫面中就是以綸無誤，小倆口首次主動大放閃光彈，甜蜜指數破表。

從出道以來始終堅持做自己瑤瑤曾透露，自己就像一般女孩一樣渴望愛情，她說：「我就是做自己，出道前，出道後，我一直做自己，不因為在演藝圈就改變自己的生活態度。」看來瑤瑤雖然貴為明星身分，仍然保有心裡那個平凡的自己。


▲以綸親自餵食瑤瑤布丁。（圖／翻攝郭書瑤IG , 2018.05.29）


▲瑤瑤嘴上還殘留一小塊布丁。（圖／翻攝郭書瑤IG , 2018.05.29）


▲瑤瑤用無辜眼神看著男友。（圖／翻攝郭書瑤IG , 2018.05.29）


▲以綸帶著影片中同款戒指。（圖／翻攝王以綸臉書 , 2018.05.29）

關鍵字郭書瑤以綸戒指
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