小小主播！南大附小彩虹斑馬志工隊採訪撰稿播報一手包

作文課不一定只能坐在教室望著桌面構思！台南大學附設小學彩虹斑馬志工隊執行台南大學教育學院「為偏鄉而教-打造七股偏鄉教育補給站」專案，設計小主播營寫作課程，邀請七股建功國小進行校際交流。課程設計除了帶學生到七股潟湖下海體驗一日蚵農之外，並且扮演小記者，實地採訪蚵農，再到有線電視台播報新聞，特殊的教學模式，讓同學直呼有趣。

參加這項專案計畫的兩校師生共 48 人，前往新永安有線電視擔任小主播，在職業主播翁純儀的指導下體驗新聞播報。南大附小學生蔡昀臻說，第一次坐上主播台，短短 40 秒的播報過程讓他緊張到心臟都要從嘴裡跳出來了；學生葉恩瑄也說，全程使用英語播報新聞，雖然花了很多時間改稿和背稿，卻讓他對英語更加有興趣了呢；建功國小學生陳珮雯提到，攝影機一直對著自己真不習慣，第一次坐在主播台播報新聞感覺太奇妙了。