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小小主播！南大附小彩虹斑馬志工隊採訪撰稿播報一手包

記者黃文博／台南報導2018/05/29 11:42
▲南大附小彩虹斑馬志工隊設計小主播營寫作課程，同學直呼有趣。（圖／記者黃文博攝，2018.05.29
▲南大附小彩虹斑馬志工隊設計小主播營寫作課程，同學直呼有趣。（圖／記者黃文博攝，2018.05.29

作文課不一定只能坐在教室望著桌面構思！台南大學附設小學彩虹斑馬志工隊執行台南大學教育學院「為偏鄉而教-打造七股偏鄉教育補給站」專案，設計小主播營寫作課程，邀請七股建功國小進行校際交流。課程設計除了帶學生到七股潟湖下海體驗一日蚵農之外，並且扮演小記者，實地採訪蚵農，再到有線電視台播報新聞，特殊的教學模式，讓同學直呼有趣。

參加這項專案計畫的兩校師生共 48 人，前往新永安有線電視擔任小主播，在職業主播翁純儀的指導下體驗新聞播報。南大附小學生蔡昀臻說，第一次坐上主播台，短短 40 秒的播報過程讓他緊張到心臟都要從嘴裡跳出來了；學生葉恩瑄也說，全程使用英語播報新聞，雖然花了很多時間改稿和背稿，卻讓他對英語更加有興趣了呢；建功國小學生陳珮雯提到，攝影機一直對著自己真不習慣，第一次坐在主播台播報新聞感覺太奇妙了。

南大附小教師張景傑則表示，帶領學生穿著青蛙裝走進七股潟湖，並訪談蚵農，進而撰寫新聞稿，再讓學生實際坐上主播台播報新聞，使用國語、英語和台語播報，可以說是一次另類的語文課。

南大附小校長許誌庭指出，一般學校教育偏重讀和寫，南大附小兼顧了聽和說的訓練，口語表達力是語文能力的前導，看著學生有自信的在主播台上播報新聞，值得嘉許。

計畫召集人、台南大學教育學院院長歐陽誾表示，藉由小主播營課程帶領學生關心在地產業，透過課程設計啟發孩子的表達能力，能讓學生了解新聞製播流程及如何當個稱職的主播。

關鍵字南大附小彩虹斑馬志工隊許誌庭張景傑主播蚵農
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