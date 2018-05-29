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政治

新北多官員被訴　蘇貞昌劍指侯友宜

記者陳弘志／台北報導2018/05/29 11:50
▲蘇貞昌29日表示，朱立倫和侯友宜的團隊已經有一百多人被法院追訴，希望侯友宜在競選時一定要自制。（圖／蘇貞昌辦公室提供 , 2018.05.29 )
▲蘇貞昌29日表示，朱立倫和侯友宜的團隊已經有一百多人被法院追訴，希望侯友宜在競選時一定要自制。（圖／蘇貞昌辦公室提供 , 2018.05.29 )

新北市長選舉打得火熱，傳出民進黨參選人蘇貞昌拜會同鄉會後，人才剛離開，現場隨即換上紅布條，改為國民黨籍前副市長侯友宜的後援會。蘇貞昌今(29)日表示，許多同鄉會接受市府公費補助，這項作法高度涉及公器私用。他指出，朱立倫和侯友宜的團隊已經有一百多人被法院追訴，希望侯友宜在競選時一定要自制，整個新北市府不要變成特定政黨的競選團隊。

蘇貞昌今天在民進黨中央黨部與新北市議員參選人拍定裝照，他指出，侯友宜競選以來，已經連續好多次，自己發新聞稿吹噓又成立幾個後援會，但他掌握的資料非常清楚，所謂的後援會，是把人家的同鄉會突然換了一個布條，變成他成立的後援會，而且還授旗。

蘇貞昌說，他會對外講，是希望提醒侯友宜，這些議員所辦的同鄉會，很多有議員配合款，同鄉會可能早已接受政府所補助的「福利宣導費用」。侯友宜如果要成立後援會，就要自己花錢，不要這樣換一個布條，佔盡便宜，這涉及公私不分、公款私用。

蘇貞昌援引他最近看到新北市政府又一名官員涉貪被法院收押，「上面的人，如果做壞模樣，下面的人，就有樣學樣」，侯友宜已經做七年半的副市長，而朱立倫跟侯友宜的團隊，已經有一百多人被法院追訴，希望侯友宜在競選時一定要自制。

蘇貞昌提到周錫瑋在初選時曾點名侯友宜，不要用公務車、公家司機、公家汽油來跑初選。如果整個新北市政府變成侯友宜的競選團隊，這才是真正違反行政中立的「大鯨魚」。

蘇貞昌表示，「我想，上梁不正下占歪，自己如果公私不分，下面的人就會有樣學樣」，他特別強調，當所自己領導的台北縣政府，沒有一、二級主管涉案，但現在新北市政府涉案的程度竟然這麼高，朱立倫、侯友宜兩人已上任快八年，真的要好好檢討。

關鍵字蘇貞昌侯友宜新北市長選舉朱立倫
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