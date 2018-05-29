影／遊覽車追撞聯結車　國道車禍4輛大車串聯百公尺長龍

國道一號中山高北上新竹路段發生統聯客運追撞大貨車事故，一連4輛大車推擠串成一條長龍，共造成9人受傷，幸好都是輕傷，患者皆意識清楚；預定由台中開往桃園國際機場的統聯客運上有16名旅客，發生意外事故後，2人決定就醫，另外14人仍不改行程，繼續前往機場。

新竹縣消防局表示，今(29)日上午9點34分在中山高速公路北上89.9公里位置，行駛在中間車道的統聯客運，意外追撞前方的連結大貨車，並潑及前方兩輛大貨車，一連4部大車串成近百公尺的長龍，也造成北上路段嚴重塞車。



▲中山高北上新竹路段發生統聯客運追撞聯結車事故，一連4輛大車串聯成近百公尺長龍。（圖／新竹縣消防局提供 , 2018.05.29）

消防局接獲報案後立刻派遣光明91、92車、竹北71、91、92車以及工業91車趕赴現場搶救，幸好包含統聯客運駕駛在內的9名患者都只受到輕傷，意識清楚沒有大礙，分別送往醫院治療。

由台中出發的統聯客運，原定載運16位旅客前往桃園國際機場，卻在路程中發生意外事故，其中2人前往湖口仁慈醫院就醫，剩餘14人並未被意外事件打斷遊興，依照原定計畫繼續前往機場。

影片／新竹縣消防局提供