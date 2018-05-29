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夏季缺電問題令人擔憂　台電就怕這2大變數

記者彭夢竺／台北報導2018/05/29 11:16
▲夏季電用高峰到了，缺電問題令人擔憂，台電表示，夏季電力供應仍舊擔心高溫超過預期，以及機組突發意外等2大變數。（圖／台電提供）
▲夏季電用高峰到了，缺電問題令人擔憂，台電表示，夏季電力供應仍舊擔心高溫超過預期，以及機組突發意外等2大變數。（圖／台電提供）

夏季用電高峰到了，才5月高溫、用電量就頻頻破紀錄，根據台電統計，歷史5月前10高用電紀錄，有9次都是在今（2018）年創下，令人擔心接下來的缺電危機。有鑑於此，經濟部與台電都積極推動節電計畫，也盼核二2號機可以歸隊，不過，台電表示，夏季電力供應仍舊擔心高溫超過預期，以及機組突發意外等2大變數。

夏月電價將自6月1日將起跑，若是以去年夏月家庭平均一個月的用電量420度為例，用電量較非夏月平均增加121度、電費增加440元，其中325元（約占74%）就是由於用電量增加，導致電費上升，其餘115元（約占26%）則是受夏月電價影響。

不過，夏月電價都尚未起跑，因為連日高溫，台電用電量已經頻頻刷新紀錄，28日最高用電量達3600.65萬瓩，不僅是今年用電第1高，也創下歷史5月用電紀錄，歷史5月前10高用電紀錄，有9次都在今年創下，且2018年用電量排名、歷史5月用電量排名，前3名也都是今年5月創下。

真正的夏天還沒到，用電量就頻頻亮起供電警戒橘燈，不免令人擔憂今年夏季的供電是否出現問題。對此，台電指出，夏季電力供應最擔心2大變數，其中一個是怕溫度比預期來的更高，用電量就會飆升，再來就是怕機組發生突發的意外狀況，不過台電會盡力確保機組穩定運轉。

就怕夏季缺電，台電積極鼓勵民眾參與節電，節電運動4月20日就起跑，總獎金高達近2600萬元，只要每期用電較前一年同期節省1度電，可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，邀請未登錄民眾在6月30日前完成報名。

經濟部能源局的節電也持續進行，自2017年7月啟動新節電運動，由21縣市執行「縣市共推住商節電」，強化效率管理與節能推廣，鼓勵服務業汰舊換新用電設備；此外，也加強稽查20類營業場所室內溫度不得低於26度的規範。

關鍵字夏月電價缺電限電台電節電用電量
限電只差一步？　備轉容量掉至2%少年張忠謀崛起　半導體竟一知半解

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