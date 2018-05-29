迎A股入摩 北上資金破紀錄 截至5月28日已達42

A 股即將「入摩」，外資繼續掃貨。據香港《明報》統計港交所 (0388-HK) 數據，5 月截至 28 日，滬股通及深股通的合共淨買入金額，已達到人民幣 423.67 億元，5 月尚餘 3 個交易日，但已經超越 2014 年 11 月，成為歷來淨流入最多的一個月。相反，北水繼續淨流出港股，昨 (28) 日連續第 4 日走資。

據統計，昨日滬股通及深股通淨買入金額為人民幣 38.73 億元，連續第 14 日錄得淨流入，亦令 5 月累計淨買入金額達到人民幣 423.67 億元。過去錄得最多北上資金的月份，是滬港通啟動的第一個月，即 2014 年 11 月，當月滬股通淨買入金額達人民幣 405.53 億元人民幣。