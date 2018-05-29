NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈分屍女孩最後尊嚴　她協助修復遺體新瓦屋生活小學堂　開課FUN暑假什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

區塊鏈技術 金管會兩措施監管

中央社2018/05/29 11:09
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）金融監督管理委員會主委顧立雄表示，為利區塊鏈發展，金管會將與法務部協商，透過帳戶實名制以及自律組織兩大措施來管理。

民主進步黨籍立委余宛如今天將召開「區塊鏈金融發展」公聽會，期待藉由公聽會與外界意見交流，為台灣的區塊鏈發展劃出一個藍圖，也為現行關於ICO（首次代幣發行）和數位貨幣的規範訂出一個既能保護消費者、投資人且讓產業自由發展的框架。

對於台灣發展區塊鏈，顧立雄今天出席「以信託方式辦理安養社區投資、興建與營運及辦理都更」研討會受訪時指出，金管會與法務部協商後，將以實名制並透過自律組織兩大措施來監管，以利台灣區塊鏈發展。

顧立雄指出，所謂實名制，是指法幣與數位貨幣交換時，民眾的法幣帳戶須是實名制，也就是說，數位貨幣與法定貨幣交換時，使用者必須提供真名帳戶，且該帳戶須經銀行KYC（Know your customer，銀行確認客戶身分過程）。

台灣現行有兩家銀行從事比特幣等數位貨幣與法幣交換，包括玉山銀行和凱基銀行，顧立雄表示，目前從事數位貨幣與法幣交換的凱基銀行已做到實名制，而金管會尚未正式要求銀行一定要實名制，未來與法務部協商後，會再確認是否要對銀行正式要求。

區塊鏈是一種去中心化的分散式資料庫，透過集體維護讓區塊鏈裡面的資料更可靠，或是可以把它理解成是一個全民皆可參與的電子記帳本，一筆一筆的交易資料都可以被記錄，如比特幣等數位貨幣為使用區塊鏈技術的應用之一。（編輯：郭萍英）1070529

台股平盤下整理 被動元件拉回前駐韓美軍司令憂美軍若撤離...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan