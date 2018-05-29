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中央社

學生研發派遣軟體 助身障學員生活訓練

中央社2018/05/29 11:07
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中29日電）弘光科大資管系學生參訪瑪利亞基金會時，發現心智障礙技職班學員不太會回報執行清潔工作進度，因而設計「克利特工」手機軟體，教師透過軟體派工、檢核進度，讓工作更有趣。

「克利特工」手機軟體由弘光科技大學資訊管理系助理教授林俊榮指導，學生詹鈞翔、林柏諺、張志丞、林焜旺共同製作。

林柏諺受訪表示，「克利」就是英文CLEAN清潔的意思，特工就像是遊戲中執行任務的特務，因此命名「克利特工」，內容呈現出的是畫風可愛的介面，藉由遊戲互動的方式，把工作檢核表變得有趣。

詹鈞翔說，一年半前他們到瑪利亞社會福利基金會參訪時，發現技職班學員執行老師指派的校園清潔工作，完成工作要回報時不太會表達，加上看到學員八成以上使用智慧型手機，和同學發想，打算用手機幫助他們從遊戲中記錄工作，甚至提高工作樂趣與效率。

詹鈞翔表示，軟體設計一開始便鎖定心智障礙學員，花了很多時間去和學員聊天溝通，才做出他們感興趣的介面角色及適合學員操作的簡易設計，軟體開發完成後，已提供給瑪利亞基金會的教師使用。

軟體操作簡單方便，教師只要拿出手機，在介面上點選學員資料，接著派工，學員便會收到任務分配指令，完成任務後回報，老師收到任務完成訊息，可給學員獎勵金幣，獲得的獎勵金幣可以用來購買軟體上的不同角色與寵物。

林俊榮則表示，學生由關懷心智障礙者的角度發想，設計出「有愛」的實用軟體，更貼心地拍片解說如何簡易操作，從發想創作、系統實作到參加比賽累積經驗，軟體可擴大運用到其他身心障礙者職訓上，甚至清潔公司工作派遣上，只要按一下遠端派遣鈕，隨時都可以掌控進度，相當便利。（編輯：梁君棣）1070529

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