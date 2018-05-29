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小心！分手閃避恐怖情人　「這樣做」反引殺機

社會中心／綜合報導2018/05/29 11:21
▲「分手」閃避恐怖情人，反引殺機陷入危。（圖／翻攝自邱女臉書）
▲「分手」閃避恐怖情人，反引殺機陷入危。（圖／翻攝自邱女臉書）

情殺案不斷！先是驚傳台大女遭男友分屍藏花圃，今（ 29 ）日又有 17 直播主被殺，而兩起案件似乎都與感情糾紛有關。常為弱勢婦女奔走的律師賴芳玉就在臉書表示，現代婦女基金會自 2008 年起即倡議恐怖情人的預防，而第一名的暴力與情殺原因就是「對方提出分手」，她提醒大家「平日就應關注情緒保健與急救。」

遇到恐怖情人，第一個想到的遠離方法肯定就是提「分手」，但躲得了一時躲不了一世，這種心急又直接了斷的方式恐怕會為自己引來殺機。賴芳玉指出，現代婦女基金會自 2008 年起即倡議恐怖情人的預防，而第一名的暴力與情殺原因就是「對方提出分手」，高居 65.15 ％。因而在 2015 年推動修正實施《家庭暴力防治法》，增列滿 16 歲、曾經或現在有親密關係未同居伴侶納入法案，並在校園推動情感教育。

她認為，「恐怖情人」這 4 個字，在法案與政策納入後，或許可以重新用另一個角度詮釋，那就是「情緒急症」。因為恐怖的不是情人，而是因創傷造成的情緒失控。她說，她從承辦分手案件中，發現分手讓人感到失敗，覺得自己的價值全然被拒絕、被否定，且自己和伴侶及因他所連結的關係與家庭瞬間斷裂，那種非自主性的斷裂，造成自己失去與他人連結的能力，浸漬於孤獨與恐慌中，無論旁人如何試圖走進，他們都執著在原地打轉，不斷反覆問：「為什麼他會這樣？他怎麼可以這樣對我？」「我做的還不夠多嗎？可以做甚麼才可挽回這一切？」「難道他說分就分嗎？憑甚麼？」 

因此，賴芳玉提醒，情緒急症來臨時，每個人反應都不同，但都會幹下不少蠢事，差別只在於那些蠢事是否無可彌補。為了避免情緒急症一秒之間改變原有人生，我們能做的惟有如蓋伊溫奇所說的，「平日就應關注情緒保健與急救。」

關鍵字情緒賴芳玉恐怖情人情殺分手
W飯店命案　土豪哥二審仍判10年分屍完台大女　父母幫搬行李疑滅證

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