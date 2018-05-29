小心！分手閃避恐怖情人　「這樣做」反引殺機

情殺案不斷！先是驚傳台大女遭男友分屍藏花圃，今（ 29 ）日又有 17 直播主被殺，而兩起案件似乎都與感情糾紛有關。常為弱勢婦女奔走的律師賴芳玉就在臉書表示，現代婦女基金會自 2008 年起即倡議恐怖情人的預防，而第一名的暴力與情殺原因就是「對方提出分手」，她提醒大家「平日就應關注情緒保健與急救。」

遇到恐怖情人，第一個想到的遠離方法肯定就是提「分手」，但躲得了一時躲不了一世，這種心急又直接了斷的方式恐怕會為自己引來殺機。賴芳玉指出，現代婦女基金會自 2008 年起即倡議恐怖情人的預防，而第一名的暴力與情殺原因就是「對方提出分手」，高居 65.15 ％。因而在 2015 年推動修正實施《家庭暴力防治法》，增列滿 16 歲、曾經或現在有親密關係未同居伴侶納入法案，並在校園推動情感教育。