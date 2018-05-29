跌倒骨折是老人隱形殺手　整合性照護可降低後遺症

衛福部統計， 65 歲以上老人傷害致死原因，除交通事故外，第二大原因便是跌倒骨折致生理機能急速下降。高雄榮總台南分院骨科醫師陳建宏表示， 65 歲以上長者過去一年就診原因中，跌倒骨折的比率高達 1/6 ，足見這是長者的致命傷。

醫師陳建宏指出，臨床上 65 歲以上長者，因跌倒導致髖部骨折的高齡患者層出不窮，伴隨著患者多重共病狀況，讓家屬不敢接受開刀治療，因而成為臥床老人，產生許多併發症，是高齡長者骨折後死亡率居高不下的原因。

院方表示，衛福部 2017 年 7 月將老人脆弱性骨折納入急性後期整合照護方案計畫中，該院已收治超過 50 位脆弱性骨折之長者，係居南區之冠，渠等於術後接受急性後期整合照護住院模式，院方提供患者急性傷口疼痛、積極且持續的復健，以及跨專業團隊整合照護等。