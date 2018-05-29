〈TPK股東會〉軟性顯示器勢成市場新主流 江朝瑞：

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長江朝瑞指出，軟性顯示器勢必成為市場新主流，可撓式、可折疊式觸控成將成為必備功能之一，TPK 針對下一世代觸控技術進行布局，投入奈米銀線技術研發已 5 年，期許成為可撓式觸控的領導廠商。

江朝瑞表示，針對下一世代觸控技術進行布局，尤其是奈米銀線的技術上已投入 5 年研發時間，從上游材料的研發、配合相關專利布局及製程能力均已著手建置，預期下一波行動裝置的大成長將來自於可折疊式或是可撓式顯示器的商品化，奈米銀線將成為關鍵的觸控技術材料。