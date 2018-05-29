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〈TPK股東會〉軟性顯示器勢成市場新主流 江朝瑞：

鉅亨網2018/05/29 11:16
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TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長江朝瑞指出，軟性顯示器勢必成為市場新主流，可撓式、可折疊式觸控成將成為必備功能之一，TPK 針對下一世代觸控技術進行布局，投入奈米銀線技術研發已 5 年，期許成為可撓式觸控的領導廠商。

江朝瑞表示，針對下一世代觸控技術進行布局，尤其是奈米銀線的技術上已投入 5 年研發時間，從上游材料的研發、配合相關專利布局及製程能力均已著手建置，預期下一波行動裝置的大成長將來自於可折疊式或是可撓式顯示器的商品化，奈米銀線將成為關鍵的觸控技術材料。

江朝瑞強調，基於對觸技術的豐富經驗及新材料的長期研發及耕耘，期許成為可撓式觸控的領導廠商，布局未來做好現在是管理團隊此刻應做的事，在布局奈米銀的同時，持續優化公司體質，積極應對高度競爭的環境。

宸鴻在連續兩年虧損後，去年轉虧為盈，合併營收 1072 億元，年增 20.2%，歸屬母公司稅後淨利 24 億元，每股純益 6.63 元，股東會通過配發 3 元現金股利。

若投資人看好宸鴻後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，TPK 統一 78 購 01 (074536-TW)、TPK 凱基 79 購 01 (074702-TW)、TPK 元大 78 購 03 (074525-TW) 等。

TPK相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

TPK 相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

 

 

 

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