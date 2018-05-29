前駐韓美軍司令憂美軍若撤離 北韓就會攻占南韓

（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）韓媒報導，前駐南韓美軍司令貝爾接受「美國之音」採訪時警告說，「強大的北韓兵力就在非軍事區前的情況下，一旦美軍離開，北韓馬上就會透過軍事進攻占領南韓。」

具爾頗為擔心地表示，「以撤走駐韓美軍為目的與北韓簽署和平協定，等於是在簽署『南韓死刑』的文件。」

南韓「東亞日報」今天在綜合要聞版以「以撤走駐韓美軍為目的與北韓簽署和平協定等於向南韓宣告死刑」為標題，報導有關「雖然比起不對話來的較好，但北韓是不會放棄核武器」的消息。

報導指出，隨著川金會的籌備工作取得進展，美國政界有人對盲目樂觀論表示擔心。共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）當地時間26日接受CBS電視台採訪時表示，「北韓國務委員會委員長金正恩對核武器持有病態的執著，最終核武器讓他擁有了現在的國際地位，這是難以期待北韓實現非核化的原因。」