前駐韓美軍司令憂美軍若撤離 北韓就會攻占南韓

（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）韓媒報導，前駐南韓美軍司令貝爾接受「美國之音」採訪時警告說，「強大的北韓兵力就在非軍事區前的情況下，一旦美軍離開，北韓馬上就會透過軍事進攻占領南韓。」
具爾頗為擔心地表示，「以撤走駐韓美軍為目的與北韓簽署和平協定，等於是在簽署『南韓死刑』的文件。」
南韓「東亞日報」今天在綜合要聞版以「以撤走駐韓美軍為目的與北韓簽署和平協定等於向南韓宣告死刑」為標題，報導有關「雖然比起不對話來的較好，但北韓是不會放棄核武器」的消息。
報導指出，隨著川金會的籌備工作取得進展，美國政界有人對盲目樂觀論表示擔心。共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）當地時間26日接受CBS電視台採訪時表示，「北韓國務委員會委員長金正恩對核武器持有病態的執著，最終核武器讓他擁有了現在的國際地位，這是難以期待北韓實現非核化的原因。」
報導稱，美國前國家情報總監克萊佩（JamesClapper）接受CNN採訪時表示：「北韓表現出了典型的『前進兩步、後退一步』的行動模式。對於不守常規的川普總統來說，金正恩是一個不容小覷的對手。」他說：「見面、打招呼、握手並微笑，這種結交的嘗試確實有一定的價值。但是，北韓所想像的『非核化』指的是在太平洋上裁減美軍的戰略武器，這一點令人擔憂。」
另外，報導指出，美國前中央情報局局長海登（Michael Hayden）接受福斯新聞台採訪時表示：「我不認為川普總統已經做完了參加高峰會談所需的『功課』。」他預測稱：「依據川金會的結果，不可能廢除北韓的所有核武器。因此，川普總統會在會談中遭受損失。」他說：「北韓壓根兒就沒有棄核的想法，川普總統卻打算在川金會上向北韓作出此項要求，或許會出現很難看的結果。」（編輯：陳俊碩）1070529