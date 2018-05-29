NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈分屍女孩最後尊嚴　她協助修復遺體新瓦屋生活小學堂　開課FUN暑假什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

前駐韓美軍司令憂美軍若撤離 北韓就會攻占南韓

中央社2018/05/29 11:14
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）韓媒報導，前駐南韓美軍司令貝爾接受「美國之音」採訪時警告說，「強大的北韓兵力就在非軍事區前的情況下，一旦美軍離開，北韓馬上就會透過軍事進攻占領南韓。」

具爾頗為擔心地表示，「以撤走駐韓美軍為目的與北韓簽署和平協定，等於是在簽署『南韓死刑』的文件。」

南韓「東亞日報」今天在綜合要聞版以「以撤走駐韓美軍為目的與北韓簽署和平協定等於向南韓宣告死刑」為標題，報導有關「雖然比起不對話來的較好，但北韓是不會放棄核武器」的消息。

報導指出，隨著川金會的籌備工作取得進展，美國政界有人對盲目樂觀論表示擔心。共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）當地時間26日接受CBS電視台採訪時表示，「北韓國務委員會委員長金正恩對核武器持有病態的執著，最終核武器讓他擁有了現在的國際地位，這是難以期待北韓實現非核化的原因。」

報導稱，美國前國家情報總監克萊佩（JamesClapper）接受CNN採訪時表示：「北韓表現出了典型的『前進兩步、後退一步』的行動模式。對於不守常規的川普總統來說，金正恩是一個不容小覷的對手。」他說：「見面、打招呼、握手並微笑，這種結交的嘗試確實有一定的價值。但是，北韓所想像的『非核化』指的是在太平洋上裁減美軍的戰略武器，這一點令人擔憂。」

另外，報導指出，美國前中央情報局局長海登（Michael Hayden）接受福斯新聞台採訪時表示：「我不認為川普總統已經做完了參加高峰會談所需的『功課』。」他預測稱：「依據川金會的結果，不可能廢除北韓的所有核武器。因此，川普總統會在會談中遭受損失。」他說：「北韓壓根兒就沒有棄核的想法，川普總統卻打算在川金會上向北韓作出此項要求，或許會出現很難看的結果。」（編輯：陳俊碩）1070529

區塊鏈技術 金管會兩措施監管教育部長吳茂昆請辭獲准

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan