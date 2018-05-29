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NBA／「海嘯兄弟」合砍80分　勇士跨過火箭闖總決賽

記者黃建霖／綜合報導2018/05/29 11:35
▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

火箭今(29)日在主場和勇士進行西區決賽的最終戰，前兩節落後到達雙位數的勇士，在下半場靠著「海嘯兄弟」合砍80分，最終成功逆轉戰局，以101:92戰勝強大的對手，取得晉級總決賽的門票，之後將與騎士再次碰頭。

首節開打不到4分鐘，勇士當家射手Klay Thompson就陷入到3次犯規的危機，而且球員們在場上不論是傳球和卡位也都有些隨意，反觀火箭打出高昂的鬥志，這幫助他們第1節結束時取得24:19的領先。

第2節火箭禁區球員PJ Tucker和Clint Capela不斷利用二波進攻取分，而在James Harden扣籃得手後，他們取得全場差距最大的15分，半場打完建立起54:43的雙位數優勢。

第3節Kevin Durant和Nick Young的兩顆三分球幫助球隊追到只剩下5分差，接著在Stephen Curry個人單節飆進4記外線的帶領下，勇士打出33:15的優勢，在該節成功逆轉了比數、反倒以76:69領先。

第4節前面因為犯規麻煩、而沒有太多表現機會的Thompson終於有建功的機會，在中距離和三分線外連續開火，幫助勇士拉開到雙位數領先；之後雖然火箭後衛Eric Gordon屢次切入得手，但「海嘯兄弟」已經完全找回手感，一次次用不可思議的高難度出手砍分，火箭反撲無力，終場就以9分差落敗，結束今年的旅程。

勇士今天依舊展現了他們在第3節「一波流」的能力，而該節的大功臣Curry全場攻下27分、10助攻、9籃板的「準大三元」成績，而「KD」Durant也終於回神拿到全場最高的34分，Thompson也射進19分，3人出色的發揮是球隊得以獲勝的關鍵。

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