NBA／「海嘯兄弟」合砍80分　勇士跨過火箭闖總決賽

火箭今(29)日在主場和勇士進行西區決賽的最終戰，前兩節落後到達雙位數的勇士，在下半場靠著「海嘯兄弟」合砍80分，最終成功逆轉戰局，以101:92戰勝強大的對手，取得晉級總決賽的門票，之後將與騎士再次碰頭。

首節開打不到4分鐘，勇士當家射手Klay Thompson就陷入到3次犯規的危機，而且球員們在場上不論是傳球和卡位也都有些隨意，反觀火箭打出高昂的鬥志，這幫助他們第1節結束時取得24:19的領先。

第2節火箭禁區球員PJ Tucker和Clint Capela不斷利用二波進攻取分，而在James Harden扣籃得手後，他們取得全場差距最大的15分，半場打完建立起54:43的雙位數優勢。