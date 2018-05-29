直播主遭刺身亡 前男友依殺人罪送辦

（中央社記者黃麗芸台北29日電）17直播主邱姓女子昨晚遭前男友廖男持刀刺殺，警消獲報趕往現場處理，廖男身上帶有酒氣且坦承殺人，傷重邱女經送醫搶救仍不治。此案初判和感情因素有關，男子依殺人罪嫌送辦。

台北市警察局中山分局今天召開記者會說明，轄下圓山派出所昨晚7時41分、43分接獲兩次通報，稱中山北路三段一處住商混合大樓有人持刀侵入住宅，緊急派員前往處理。

警方到場後發現，住戶大門深鎖且敲門無人回應，隨後會同119消防人員再次敲門、預備破門而入時，27歲廖男才開門，渾身酒氣的他坦承殺人，警消也發現26歲邱女已倒臥在廁所旁，身中3刀且現場血跡斑斑。