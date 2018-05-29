吳茂昆火速請辭　曾銘宗：賴清德用人不當應道歉

教育部長吳茂昆今(29)日請辭獲准，從就任到請辭總共才 40 天，是史上任期最短的教育部長，國民黨團首席副書記長曾銘宗接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，吳茂昆上任 40 天就下台，顯見政院用人不當，行政院長賴清德應該要為此向國人道歉。

曾銘宗表示，吳茂昆的學術成就值得大家肯定與尊重，但教育部長人選應該找沒有政治色彩、德高望重的人出任，但是吳茂昆政治色彩鮮明、本身又有很多爭議，所以吳本身就不適任教育部長一職，所以對於吳請辭的決定並不意外，甚至覺得行政院讓吳茂昆請辭過晚。