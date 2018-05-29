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政治

吳茂昆火速請辭　曾銘宗：賴清德用人不當應道歉

記者戴祺修／台北報導2018/05/29 11:42
▲國民黨團首席副書記長曾銘宗表示，教育部長吳茂昆上任 40 天就請辭獲准，顯見政院用人不當，行政院長賴清德應該向國人道歉。（圖／NOWnews資料照）
▲國民黨團首席副書記長曾銘宗表示，教育部長吳茂昆上任 40 天就請辭獲准，顯見政院用人不當，行政院長賴清德應該向國人道歉。（圖／NOWnews資料照）

教育部長吳茂昆今(29)日請辭獲准，從就任到請辭總共才 40 天，是史上任期最短的教育部長，國民黨團首席副書記長曾銘宗接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，吳茂昆上任 40 天就下台，顯見政院用人不當，行政院長賴清德應該要為此向國人道歉。

曾銘宗表示，吳茂昆的學術成就值得大家肯定與尊重，但教育部長人選應該找沒有政治色彩、德高望重的人出任，但是吳茂昆政治色彩鮮明、本身又有很多爭議，所以吳本身就不適任教育部長一職，所以對於吳請辭的決定並不意外，甚至覺得行政院讓吳茂昆請辭過晚。

曾銘宗說，希望未來新任的教育部長以及行政院，對於拔管案要依法行政、一套標準，不要讓吳茂昆完成拔管的階段性任務之後就不了了之，讓台大趕快有校長，讓台灣高教趕快重回軌道。

國民黨團書記長李彥秀則表示，吳茂昆擔任教育部長的40天，唯一的成就跟目的就是幫民進黨拔管，一併賠上台灣高教產業的驚爭力與台灣的學術自由環境。為了一個台大校長遴選案，賠上了兩個教育部長，還有學術龍頭台灣大學的國際競爭力，甚至台灣整體對於校園自主的信心。她想問民進黨政府，值得嗎？ 民進黨政府應該懸崖勒馬，尊重台大遴選委員會及校務會議的決定，讓教育部核准管中閔校長的聘任案。

關鍵字賴清德吳茂昆曾銘宗拔管案
信任度僅1成　教長吳茂昆請辭獲准吳茂昆請辭獲准　綠委震驚且遺憾

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