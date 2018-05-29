影音／海地總統來訪　向蔡英文介紹7大施政，盼台灣投資

總統府前響起21聲禮炮，以最高規格歡迎摩依士來訪，唱完國歌、奏完軍歌後，兩國元首開始致詞。蔡英文表示，歡迎摩依士首次率團來台灣進行國是訪問，她代表台灣人民表達最誠摯的歡迎，台灣與海地雖然在地理位置上，相隔遙遠，但共享民主、自由價值，在許多領域上，兩國也有長期、深入合作的成果。

台灣面臨斷交潮，一個月內喪失多明尼加、布吉納法索兩個邦交國，外交危機引發國人關注。總統蔡英文今（29）日以軍禮歡迎海地共和國總統摩依士訪台，摩依士（Jovenel Moïse）表示，海地願與台灣加強關係，並介紹海地的7大施政主軸，希望台灣能予以投資，為兩國關係注入新動能。

蔡英文指出，台灣與海地擁有 62 年邦誼，是相互扶持的好友，海地長期支持台灣的各項國際參與，去年聯合國大會總辯論時，總統閣下就親自為台灣仗義執言；今年世衛也由海地外長羅迪格（ Antonio Rodrigue ）致函世界衛生組織，聲援台灣。接下來幾天，已安排好農業、電力、科技產業等參訪行程，也將就當前國際局勢，與摩依士交換意見，期待這次訪問，能進一步深化台灣和海地之間，互惠互助的合作夥伴關係，讓雙方在追求永續發展過程中，成為彼此的後盾。

摩依士表示，他這次來台訪問，是充滿情感的，要向蔡總統表達最誠摯的謝意。上次海地外長訪台時，會去有向他報告，台灣有意願協助海地發展，這次來訪，就是要和蔡總統討論，未來兩國合作的具體計畫。他重申，海地願意與台灣加強關係。

摩依士強調，今天站在蔡總統面前的，是一位誠摯的朋友，非常期待雙方能在兩國關係上發展到新階段，讓彼此成為策略的夥伴關係；海地政府目前施政有7主軸，優先計畫包括加強私人投資、農業現代化，以及促進包括道路、能源等基礎建設的發展，希望促進海地的就業以及經濟發展，為海地的國家發展，奠定非常堅強的基礎。

摩依士說，台灣與海地分享著同樣的政治利益，相信這個關係是雙贏的，台灣也會得利於在海地的各項投資，這項提議可以為海地跟台灣雙方的關係注入新動能，定能為兩國關係，奠定非常堅固的基礎。

據美媒報導指出，海地總統府幕僚長拉留依（ Wilson Laleau ）表示，海地沒有關閉與其他潛在夥伴合作的大門，包括中國大陸，雖然台灣是海地長期盟友，但海地持續在為國家尋求更多利益，正與各方洽談任何發展的可能性。



