中市檢警舉辦反賄選暨反毒品　共同打擊犯罪

檢察長張宏謀表示，107年地方公職人員選舉查賄制暴重點作為，期許藉由警方在地化能深入社區，積極搭建信賴關係，建立全民友善通報網路，多方蒐集賄選及反毒情資，以積極嚴密的偵處作為，全面投入強力打擊賄選以及防制暴力與毒品工作，並對大甲警分局詳實掌握轄區狀況，長期與地檢署合作共同打擊犯罪，於選前查獲大量毒品及改造槍械案，所展現查察賄選及打擊毒品犯罪決心與能力，表示嘉勉與肯定。

台中地方檢察署為防制賄選及暴力介入選舉及落實執行安居緝毒專案，由檢察長張宏謀率2位主任檢察官，28日下午前往大甲警分局研討查賄及反毒的具體措施。台中市政府警察局長楊源明、刑事警案大隊長陳烔旭等人參與進行鼓勵及提示。

警察局長楊源明在會中也表示，地方公職人員選舉雖然是在11月，但針對淨化選情治安方面，應及早展開。另由於今年參選人數眾多，選情格外激烈，情資蒐報相對敏感，所以具體情資應詳加保密，避免過程中遭洩漏。至於緝毒部分應向上溯源加強情資蒐報落實執行安居專案；另校園情資部分，對於少年及學生涉毒案件，積極溯源追緝少年藥頭以斷絕毒品來源。



▲檢察長張宏謀率前往大甲警分局研討查賄及反毒的具體措施（圖／警方提供 , 2018.5.29)



▲警察局長楊源明參與反賄選暨反毒品座談會（圖／警方提供 , 2018.5.29)

主任檢察官表示，施用毒品安非他命案件查獲件數，自103年起迄今不減反增，依犯罪預防觀點應著重於詢問毒品來源，應從源頭防制毒品犯罪。在反賄選方面，隨著選舉日程接近，希望基礎資料能及早準備布建，以利事後掌握及追緝。

大甲分局轄區內有大安、大甲、外埔及后里等4區，範圍涵蓋山線及海線，依據以往民情熱衷於選情來看，可預期將有大型的群眾活動或造勢，有任何情資務必與地檢署隨時聯繫以掌握狀況。

大甲分局長廖國政指出，大甲分局將全體動員，貫徹政府查察賄選與反毒的決心，並透過基層在地的優勢，深入查訪獲取犯罪情資，並呼籲市民選賢與能，不賣票、不買票，共同淨化選風，期望市民對於賄選零容忍，若發現疑似有人賄選或暴力介入選舉情事，以及相關毒品犯罪情資應立即向警方報案，查察不法，打造宜居城市。