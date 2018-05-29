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顧立雄：信託結合都更 實現就地安養

中央社2018/05/29 11:35
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北29日電）金融監督管理委員會主委顧立雄表示，信託是重要的金融服務，民眾可依實際需求，量身訂作適合的信託商品，達到照護自己、照護遺族功能，且信託結合都市更新更可達成就地安養。

顧立雄今天在「以信託方式辦理安養社區投資、興建與營運及辦理都更」研討會致詞時表示，在人口加速老化及少子化的衝擊下，高齡者甚至壯年者都應該為自己的老年生活預為因應規劃，而信託是一項重要的金融服務，除了是一種財產管理制度，藉由信託規劃、管理、運用與保全財產外，更重要的功能，是可依國人的實際需求，量身訂作適合的信託商品，以達到照護自己、照護遺族的功能。

顧立雄指出，高齡者除可透過信託機制，來確保財產安全並專款專用於養老生活所需，使老年生活得保有尊嚴且自在外，還可透過信託機制結合都市更新達成就地安養，並可減輕青壯年的負擔，且有助推動都市更新，增進土地的公益價值。

同時，顧立雄細數金管會在協助推動都市更新方面，已採行相關措施，包括開放不動產投資信託基金的投資範圍，可以包括都市更新條例所核定的土地、建築物及不動產相關權利；針對銀行取得都更後的新不動產，放寬自用比率達到20%即可，以鼓勵銀行參與都市更新重建；放寬金融資產管理公司基於公共利益及居住安全前提下，亦得擔任集團外不動產之都市更新實施者；配合都更條例修正草案增列金融機構對都市更新事業的放款，不受銀行法第72條之2建築放款限額限制。

顧立雄表示，推動辦理都市更新時，若能與信託機制結合，利用信託財產獨立特性，可避免部分地主發生債務問題致使土地遭查封；另一方面亦可透過信託業對資產的控管，使興建資金專款專用，避免建商挪用，這種制度設計應有助確保相關都更參與者的權益。

信託公會理事長雷仲達表示，近年人口快速高齡化，急需可以養老、照護且社區化的安養住宅環境，很可惜的是目前台灣仍缺乏優質安養社區，主因可能為資金投入者缺乏開發的能力、有能力開發者欠缺長時間經營的意願、或者有能力經營安養機構者欠缺足夠的資金等。

台灣銀行董事長呂桔誠表示，信託業務在台灣仍是低度開發的業務，直到今天，台灣8成的信託資產仍屬於金錢信託，不動產信託占比約10%、有價證券占比則不到5%，而過去30年，在台灣金融創新中，信託扮演不可獲缺的角色，如不動產資產證券化，為金融業創造很多的機會。（編輯：郭萍英）1070529

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