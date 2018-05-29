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中央社

華郵：川普國安貿易亂刀流使盟友疏離

中央社2018/05/29 11:35
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天指出，美國總統川普正把國家安全和貿易目標融入即興演出式的策略模糊，既疏離盟友又讓美國企業面臨代價高貴的報復。

「華盛頓郵報」報導，川普上週拋出要商務部進行調查，可能導致對外國銷往美國的汽車課徵最高達25%的關稅。川普並再次抱怨，進口貨湧入美國，已傷害美國製造業根基並威脅到國家安全。

川普提出潛在的汽車關稅，是他不按牌理出牌處理國家與經濟安全的又一例證，據他國外交官的說法，這讓盟友與對手都搞不清美國的意圖。一旦對進口車課關稅，墨西哥、日本與德國受的衝擊最重，而川普的話已激怒德國與英國等親密盟邦，英德揚言列出空前的美國產業清單，進行類似報復。

小布希政府時代的貿易官員維洛紐（JohnVeroneau）說：「美國貿易夥伴對鋼鋁關稅審慎回應，但對汽車關稅就別無選擇，只能盡一切力量反對。有別於鋼鋁關稅對美國消費者是間接衝擊，汽車關稅就像車窗貼紙般會讓他們馬上有感覺。」

汽車關稅只是川普在不到3個月內，第2次拿國家安全當作保護主義的藉口；分析家表示，川普近日呼籲對中國大陸的電信大廠「中興通訊」（ZTE）高抬貴手，顯示對一個名符其實的安全威脅，川普照樣會縮手。中興通訊因違反美國對伊朗、北韓的制裁而遭處分。

川普對國家安全認定寬鬆，把外國進口的鋼材或汽車描述成對美國的嚴重威脅，他還毫無顧忌地討價還價，把重要的戰略考量視同商業因素，讓談判夥伴無法確定他真正的優先要務為何。

牛津大學中國中心副教授馬格諾斯（GeorgeMagnus）說：「川普的國家安全牌，用得前後矛盾且漫無目的，變得一點效果都沒有…在我看來，川普只是把國家安全當作他純粹要搞貿易保護主義的遮羞布。」（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070529

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