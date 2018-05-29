華郵：川普國安貿易亂刀流使盟友疏離

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天指出，美國總統川普正把國家安全和貿易目標融入即興演出式的策略模糊，既疏離盟友又讓美國企業面臨代價高貴的報復。

「華盛頓郵報」報導，川普上週拋出要商務部進行調查，可能導致對外國銷往美國的汽車課徵最高達25%的關稅。川普並再次抱怨，進口貨湧入美國，已傷害美國製造業根基並威脅到國家安全。

川普提出潛在的汽車關稅，是他不按牌理出牌處理國家與經濟安全的又一例證，據他國外交官的說法，這讓盟友與對手都搞不清美國的意圖。一旦對進口車課關稅，墨西哥、日本與德國受的衝擊最重，而川普的話已激怒德國與英國等親密盟邦，英德揚言列出空前的美國產業清單，進行類似報復。