失蹤男童尋獲 兒盟提醒遇孩童求助可帶至警局

（中央社記者許秩維台北29日電）兒盟今天表示，日前三峽一名男童失蹤，所幸已被警方尋獲，為避免類似事件發生，呼籲商家主動關心深夜或上學時段流連的學童，民眾如遇孩童求助，可帶至派出所由警方協助。
兒童福利聯盟文教基金會發布新聞稿表示，一名楊姓男童27日下午離開新北市三峽區民義國小後，假藉身上沒錢無法回家，向一對夫妻要求搭便車後便不知去向，經警方整夜持續協尋後，29日凌晨終於尋獲男童。
兒福聯盟也感謝男童失蹤後便積極協尋的警方，以及不斷在網路協助轉貼協尋訊息、衷心祈禱孩子平安的民眾們，還有協助報導失蹤案件的媒體，因為有眾人集結的力量，得以平安找到孩子。
針對這次失蹤案件，兒福聯盟表示，楊姓男童為自行離家，因此提醒家長平日留意子女是否有在外流連或晚歸的狀況，並給予陪伴與適當的約束，針對年幼、缺乏自我保護能力的孩子，家長須時時加強提醒自我保護觀念，不隨意搭乘陌生人的車輛，並應妥善告知父母自己的去向。
為避免類似事件發生，兒福聯盟也呼籲，希望商家平時能主動留意關心在深夜或上學時段還在公共場所流連的學童狀況，民眾如果遇到孩童向自己求助借錢時，可主動帶孩子至派出所，由警方協助了解孩子是否有受助的需求，也建議警方重新評估啟動安珀警報協尋的標準，讓幼童失蹤案能儘快透過眾人力量協尋。
如果家長面臨子女失蹤，兒福聯盟也提醒，除了立即向鄰近派出所報案外，也可與失蹤兒童少年資料管理中心聯繫，透過公開協尋的方式，讓更多民眾、媒體協助一同找回失蹤的孩子。（編輯：管中維）1070529