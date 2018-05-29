失蹤男童尋獲 兒盟提醒遇孩童求助可帶至警局

（中央社記者許秩維台北29日電）兒盟今天表示，日前三峽一名男童失蹤，所幸已被警方尋獲，為避免類似事件發生，呼籲商家主動關心深夜或上學時段流連的學童，民眾如遇孩童求助，可帶至派出所由警方協助。

兒童福利聯盟文教基金會發布新聞稿表示，一名楊姓男童27日下午離開新北市三峽區民義國小後，假藉身上沒錢無法回家，向一對夫妻要求搭便車後便不知去向，經警方整夜持續協尋後，29日凌晨終於尋獲男童。

兒福聯盟也感謝男童失蹤後便積極協尋的警方，以及不斷在網路協助轉貼協尋訊息、衷心祈禱孩子平安的民眾們，還有協助報導失蹤案件的媒體，因為有眾人集結的力量，得以平安找到孩子。