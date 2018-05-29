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美熱帶風暴Alberto登陸 至少2死 能源產量正

鉅亨網2018/05/29 11:45
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熱帶風暴阿爾貝託 (Alberto) 在美國佛羅里達州拉古納海灘 (Laguna) 附近上岸後便慢慢減弱，從原先的 65 英里風速降至 45 英里的上岸時數，Alberto 目前風速約 15 英里 (24 公里)。然而，熱帶風暴帶來的大雨持續威脅著美國南部，預計造成 10 億美元的經濟損失。

即使在強度下調的當兒，佛州地帶洪水不斷，海岸線也抬高近三英尺。儘管如此，墨西哥灣的一些能源公司也恢復了運營。雪佛龍 Chevron  (CVX-UX) 公司的 Blind Faith 和 Petronius 週末雖停止運作，但目前也都恢復了生產。

Alberto 風暴 / 圖：美國國家風暴中心
Alberto 風暴 / 圖：美國國家風暴中心

週六 (26 日) 美國佛羅里達州州長、密西西比州州長、和阿拉巴馬州州長都宣布了州內緊急狀態，而風暴也可能產生龍捲風跡象。目前至少有 2 起死亡案例。

Enki Research 災難模擬人員 Chuck Watson 提道，「從經濟角度來看，大部分損失已告一階段，由大雨所致的損失價值達 6 千億或 7 億美元」。此外，最受經濟衝擊的應是依靠美國將士紀念日假期 (5 月 28 日) 遊客的中小型企業。

其他能源公司部分，埃克森美孚公司 Exxon Mobil (XOM-US) 於 5 月 25 日從其 Lena 石油生產平台和荷蘭皇家殼牌石油公司 Royal Dutch Shell 撤出了非必要人員，關閉其 Ram Powell 站臺。此外，大多數能源公司並未撤出離岸人員。

據了解，Alberto 將會開展美洲長達 6 個月的風暴、颶風季節。

能源情報署 EIA 稱，佛州此區域大約生產美國 5% 的天然氣和 17% 的原油量。沿海沿岸地區也占美國煉油能力的 45%、天然氣加工的 51%。

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