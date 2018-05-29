行政不中立？　朱立倫：沒有介入任何一方

新北市前副市長侯友宜代表國民黨參選下屆的新北市長後，外界解讀侯友宜是新北市長朱立倫的接班人，並質疑朱立倫用行政資源幫侯友宜輔選；朱立倫今（29）日受訪時強調，沒有介入任何一方，新北市的立場，就是把市政工作做好。
朱立倫表示，政府的角色是公正，在這過程當中，最容易指控的就說所謂「行政不公」，到目前為止，其實新北市的立場非常堅定，秉持把市政工作做好，並沒有介入任何一方；此外，這2天有看到一個指控，就是有一些同鄉會在周末舉辦的活動，有為特定候選人造勢之嫌。
朱立倫也呼籲，新北市的民間社團，如果有爭取到政府的補助，不管是民進黨、國民黨或哪一黨議員的配合款補助，希望能夠開放給大家來參加，不要變成一個泛政治性的活動。
民進黨選對會建議徵召立委姚文智參選台北市長，是不是認為國民黨的雙北連線可以締造雙贏？朱立倫先反問，民進黨有最後的確定嗎？隨後露出笑容的說，在還沒有登記以前，都還有變數吧！
民進黨台南市長參選人黃偉哲公布他自己的競選經費，也要求國民黨台南市長參選人、朱立倫的妻舅高思博，以及朱立倫、國民黨新北市長參選人侯友宜的競選競費要公布清楚。
朱立倫指出，從高思博獲得所謂提名到現在，他都還沒跟高思博通過一通電話、講過一句話，他只有祝福；呼籲選舉還是回到本身，當2個競選對手彼此互相質疑的時候，牽扯到親戚朋友，好像不是很恰當吧！