行政不中立？　朱立倫：沒有介入任何一方

新北市前副市長侯友宜代表國民黨參選下屆的新北市長後，外界解讀侯友宜是新北市長朱立倫的接班人，並質疑朱立倫用行政資源幫侯友宜輔選；朱立倫今（29）日受訪時強調，沒有介入任何一方，新北市的立場，就是把市政工作做好。

朱立倫表示，政府的角色是公正，在這過程當中，最容易指控的就說所謂「行政不公」，到目前為止，其實新北市的立場非常堅定，秉持把市政工作做好，並沒有介入任何一方；此外，這2天有看到一個指控，就是有一些同鄉會在周末舉辦的活動，有為特定候選人造勢之嫌。

朱立倫也呼籲，新北市的民間社團，如果有爭取到政府的補助，不管是民進黨、國民黨或哪一黨議員的配合款補助，希望能夠開放給大家來參加，不要變成一個泛政治性的活動。