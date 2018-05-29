NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈給女孩最後尊嚴　她願協助修復遺體新瓦屋生活小學堂　開課FUN暑假什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

宸鴻：今年觸控產業與去年差不多

中央社2018/05/29 11:40
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘智義台北29日電）TPK-KY宸鴻董事長江朝瑞今天在股東會後表示，今年整體觸控產業與去年差不多，第3季、第4季會慢慢起來。

江朝瑞說，第2季是低潮，第3季會起來，但整體來看業績應持平或小幅成長，不會有太大的高潮；迎接可撓式觸控面板搭配可折疊式手機的趨勢，宸鴻已投入奈米銀觸控技術研發，並將材料標準化，已送樣給客戶，今年內將添購生產設備。預計奈米銀產品2019年起步，2020年可望增溫。

他分析，因應螢幕折疊手機市場，目前市場有3個可撓式觸控面板方案，包括奈米銀技術、金屬網格，以及採用有機發光二極體（OLED）面板的外嵌式觸控方案。

他認為，發展柔性、可撓式觸控面板，奈米銀技術是相當有機會的方案，因螢幕折疊式手機量產時程還有一段時間要走，現階段奈米銀技術不一定非要從小尺寸的手機觸控面板切入，反而可先投入65吋這種大尺寸螢幕的觸控產品，先取代價格較貴的現有氧化銦錫（ITO）觸控材料。

他說，宸鴻發展奈米銀觸控材料，從奈米銀的原料生產、塗布，到觸控模組，採一條龍的生產模式；不僅可供自家觸控產品使用，更可供應其他觸控廠商。

他指出，宸鴻併購美國的C3Nano奈米銀業者，是美國兩家奈米銀觸控技術領先的業者之一，甚至可以說是最看好的奈米銀觸控業者。宸鴻生產奈米銀觸控產品，從小尺寸到大尺寸產品布局完整，預計需要3年至5年時間。

宸鴻表示，今年第2季是谷底，正如電子業的「五窮六絕」，在5月、6月表現較差，但下半年會逐步好轉。

宸鴻引述研調機構IHS資料指出，2017年手機觸控模組出貨量15.7億片，隨手機廠商推出新機種，及因應消費者需求，手機觸控模組穩定成長。(編輯：陳永昌)1070529

採訪暴雨遇死劫 美2記者遭...尹汝尚：美國希望北韓棄核進...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan