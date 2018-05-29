宸鴻：今年觸控產業與去年差不多

他分析，因應螢幕折疊手機市場，目前市場有3個可撓式觸控面板方案，包括奈米銀技術、金屬網格，以及採用有機發光二極體（OLED）面板的外嵌式觸控方案。

江朝瑞說，第2季是低潮，第3季會起來，但整體來看業績應持平或小幅成長，不會有太大的高潮；迎接可撓式觸控面板搭配可折疊式手機的趨勢，宸鴻已投入奈米銀觸控技術研發，並將材料標準化，已送樣給客戶，今年內將添購生產設備。預計奈米銀產品2019年起步，2020年可望增溫。

他認為，發展柔性、可撓式觸控面板，奈米銀技術是相當有機會的方案，因螢幕折疊式手機量產時程還有一段時間要走，現階段奈米銀技術不一定非要從小尺寸的手機觸控面板切入，反而可先投入65吋這種大尺寸螢幕的觸控產品，先取代價格較貴的現有氧化銦錫（ITO）觸控材料。

他說，宸鴻發展奈米銀觸控材料，從奈米銀的原料生產、塗布，到觸控模組，採一條龍的生產模式；不僅可供自家觸控產品使用，更可供應其他觸控廠商。

他指出，宸鴻併購美國的C3Nano奈米銀業者，是美國兩家奈米銀觸控技術領先的業者之一，甚至可以說是最看好的奈米銀觸控業者。宸鴻生產奈米銀觸控產品，從小尺寸到大尺寸產品布局完整，預計需要3年至5年時間。

宸鴻表示，今年第2季是谷底，正如電子業的「五窮六絕」，在5月、6月表現較差，但下半年會逐步好轉。

宸鴻引述研調機構IHS資料指出，2017年手機觸控模組出貨量15.7億片，隨手機廠商推出新機種，及因應消費者需求，手機觸控模組穩定成長。(編輯：陳永昌)1070529