近3年最常看什麼病 健保App幫你統計

（中央社記者張茗喧台北29日電）現代人重視自己健康，卻老是記不得看了哪些病、吃了哪些藥。健保署近年推出「健康存摺」，幫民眾統計近3年看病、用藥排行榜，只要用智慧型手機下載App就能一目了然。

衛生福利部中央健康保險署長李伯璋今天在記者會中宣布「健保快易通APP」新增「手機快速認證」，只要有智慧型手機和一張健保卡，就能輕鬆註冊「健康存摺」，隨時掌握自己的就醫、用藥狀況。

健保署醫管組專門委員林寶鳳表示，過去申請健康存摺程序相當繁瑣，不僅要準備戶口名簿戶號，還要準備讀卡機、安裝電腦元件、讀健保卡，讓許多人還沒申請就放棄。