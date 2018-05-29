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中央社

近3年最常看什麼病 健保App幫你統計

中央社2018/05/29 11:43
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者張茗喧台北29日電）現代人重視自己健康，卻老是記不得看了哪些病、吃了哪些藥。健保署近年推出「健康存摺」，幫民眾統計近3年看病、用藥排行榜，只要用智慧型手機下載App就能一目了然。

衛生福利部中央健康保險署長李伯璋今天在記者會中宣布「健保快易通APP」新增「手機快速認證」，只要有智慧型手機和一張健保卡，就能輕鬆註冊「健康存摺」，隨時掌握自己的就醫、用藥狀況。

健保署醫管組專門委員林寶鳳表示，過去申請健康存摺程序相當繁瑣，不僅要準備戶口名簿戶號，還要準備讀卡機、安裝電腦元件、讀健保卡，讓許多人還沒申請就放棄。

為了方便民眾使用，即日起新增「手機快速認證」，只要是以本人申請的手機門號，就能以智慧型手機下載「健保快易通APP」，再輸入手機號碼、身分證號、驗證碼（手機號碼前6碼）、健保卡號後4碼就能開啟健康存摺。

林寶鳳表示，民眾可以利用健康存摺查詢近3年就診疾病的前5名，了解自己都在哪些醫院看病、看了哪些病，也有最常使用的藥品排行榜，而且點兩下就能查詢藥品的外觀，不但能替自己和家人把關，也能避免醫院開錯藥或吃錯藥物。

此外，健康存摺能查詢近期執行的血糖、血脂檢驗報告，例如糖尿病患者可以查詢近年糖尿血色素檢查的結果。

林寶鳳說，健康存摺也有許多「貼心叮嚀」的功能，提供各項就醫、洗牙、四癌篩檢、預防保健及慢性病連續處方箋領藥服務提醒，也可自行記錄血壓、血糖及自費預防接種等資料，打造個人專屬健康資料庫，提升民眾自我照顧的能力。

李伯璋指出，許多民眾會到醫療院所、檢驗所進行自費健檢或檢驗檢查，但過去並不會把資料上傳到健保資料庫，健保署日前已和醫療院所展開協商，未來可能由民眾決定是否上傳。（編輯：張芷瑄）1070529

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