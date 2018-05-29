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中央社

尹汝尚：美國希望北韓棄核進程能形諸文字

中央社2018/05/29 11:41
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾29日電）美國駐菲律賓大使金成率領的美國協商組、在板門店協調川金會議題。美國前國務院對北韓政策特別代表尹汝尚表示：「美國協商組希望，將北韓非核化三階段進程能形諸文字。」

南韓「朝鮮日報」今天指出，尹汝尚（Joseph Yun）接受「紐約時報」採訪時說，金成大使希望編制美國和北韓雙方都同意的一系列檔案化，為了讓北韓棄核需要考慮的三個具體階段包括在其中。

這一系列檔案化，就是將北韓非核化三階段進程形諸文字。

尹汝尚指出：「第一階段就是宣布北韓要讓核武器項目倒退到何種程度；第二階段是北韓決定何時、如何進行棄核流程，以及是否會告知美國。最後一個階段是決定美國如何驗證北韓主張的棄核結果。」

他說，這可以解讀為，如果美國和北韓發表新加坡宣言，將會按照非核化對象，無核化路線圖（時間和流程），以及驗證流程的順序走下去。

尹汝尚在歐巴馬政府時期的2016年，被任命為對北韓政策特別代表，此後曾留任於川普政府，總管對北韓政策工作，今年3月退休。去年，為了營救被扣押在北韓的美國大學生溫比爾，他曾訪問平壤協商釋放事宜。

他與這次參與對北韓議題協商的金成，都是美國具代表性的北韓問題專家。（編輯：陳惠珍）1070529

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