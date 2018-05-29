採訪暴雨遇死劫 美2記者遭樹木砸中喪命

路透社報導，當地消防隊隊長鄧南特（GeoffreyTennant）表示，他剛接受麥考米克訪問，沒想到短短幾分鐘後就接到報案電話，抵達現場後發現兩名罹難者就是他剛遇到的兩人。

地方電視台WYFF報導，他們公司新聞主播麥考米克（Mike McCormick）和攝影記者史梅爾澤（AaronSmeltzer）的運動休旅車行駛在高速公路被樹木砸中，兩人雙雙喪命。

（中央社北卡羅來納州特賴恩28日綜合外電報導）北卡羅來納州消防人員表示，一名新聞主播和攝影記者今天在波爾克郡（Polk County）報導暴雨時，汽車遭倒塌樹木壓毀，兩人不幸喪命。

鄧南特告訴記者：「這有點影響我，因為我接到電話前約10分鐘才接受麥考米克的採訪，我們談了一些如何維護自身安全的事。」

鄧南特表示，下雨導致地面溼滑，一棵直徑約一公尺的巨大樹木重壓記者的休旅車。

鄧南特說：「我認為是樹根抓不牢，導致樹木倒塌。」

WYFF表示，麥考米克2007年進WYFF服務，一開始是記者，之後擔任兩節星期日播報工作。而史梅爾澤今年2月進公司。兩人都是1982年出生。

波爾克郡在夏洛特（Charlotte）以西約145公里處。（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1070529