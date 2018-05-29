原民會提升部落產業 花東基金挹注6000萬

花蓮大地震後，觀光產業也遭重創，政府提出多項搶救觀光因應措施，盼能吸引民眾前往花蓮旅遊消費，除希望災民逐漸走出悲傷與陰霾，更要讓國內外旅客知道花蓮的美。

（中央社記者吳欣紜台北29日電）為振興花蓮的觀光產業，政府提出觀光產業重建及旅行業補助等相關因應措施，原民會今天表示，將透過花東基金挹注新台幣6000萬元，補助花蓮縣政府發展部落產業。

夷將．拔路兒指出，原民會這次挹注大筆經費，能為花蓮的原住民族部落觀光旅遊產業注入一劑強心針，改變以往單打獨鬥的行銷模式，希望能帶領遊客深刻體驗原住民族與自然的和諧關係、工藝藝術的表現及部落產業發展的成果。

另外，原民會也提到，原住民族「部落心旅行」是旅行台灣的一種創新旅遊型態，未來將與花蓮縣政府共同合作推動，盼能提升部落旅遊遊客人數、穩定族人生計，並強化部落接待能量與服務品質，協助部落觀光重建，建立一套屬於台灣原住民族的旅遊核心精神。??（編輯：梁君棣）1070529??