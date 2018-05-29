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原民會提升部落產業 花東基金挹注6000萬

中央社2018/05/29 11:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北29日電）為振興花蓮的觀光產業，政府提出觀光產業重建及旅行業補助等相關因應措施，原民會今天表示，將透過花東基金挹注新台幣6000萬元，補助花蓮縣政府發展部落產業。

花蓮大地震後，觀光產業也遭重創，政府提出多項搶救觀光因應措施，盼能吸引民眾前往花蓮旅遊消費，除希望災民逐漸走出悲傷與陰霾，更要讓國內外旅客知道花蓮的美。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）今天透過新聞稿表示，原民會將透過花東基金挹注6000萬元，補助花蓮縣政府執行「花蓮縣原住民產業行銷」、「花蓮縣原住民族聯合豐年節」、「花蓮縣原住民一部落一亮點計畫」與「花蓮縣產業聚落推展計畫」等方案，協助花蓮縣原住民族部落觀光復甦及穩定相關從業人員生計。

夷將．拔路兒指出，原民會這次挹注大筆經費，能為花蓮的原住民族部落觀光旅遊產業注入一劑強心針，改變以往單打獨鬥的行銷模式，希望能帶領遊客深刻體驗原住民族與自然的和諧關係、工藝藝術的表現及部落產業發展的成果。

另外，原民會也提到，原住民族「部落心旅行」是旅行台灣的一種創新旅遊型態，未來將與花蓮縣政府共同合作推動，盼能提升部落旅遊遊客人數、穩定族人生計，並強化部落接待能量與服務品質，協助部落觀光重建，建立一套屬於台灣原住民族的旅遊核心精神。??（編輯：梁君棣）1070529??

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