犬展狗兒疑遭硬拖狂吐 動保團體譴責

（中央社記者陳朝福高雄29日電）台灣動物緊急救援小組今天接獲民眾轉寄影片投訴，指日前高雄一項犬展的名犬走秀變調，狗兒疑被硬拖行狂吐，譴責行為殘忍，舉辦類似寵物活動應以動物福利為優先。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，詳細觀看影片發現是一項寵物嘉年華犬展，過程中狗兒走秀時，疑似因犬隻恐懼不敢前進，現場人員為節目進行竟依然將狗兒用牽繩用力向前拖行長達20秒，導致狗兒遭勒喉在紅毯上狂吐及流口水，疑似有虐待動物情形。

倪京台認為動作相當殘忍，狗兒遭勒喉狂吐及流口水後，一旁民眾大喊「不能再拉了」才停下來。他譴責主辦單位疏失，呼籲辦理類似寵物嘉年華時，應以動物福利為優先。