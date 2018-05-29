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犬展狗兒疑遭硬拖狂吐 動保團體譴責

中央社2018/05/29 11:38
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄29日電）台灣動物緊急救援小組今天接獲民眾轉寄影片投訴，指日前高雄一項犬展的名犬走秀變調，狗兒疑被硬拖行狂吐，譴責行為殘忍，舉辦類似寵物活動應以動物福利為優先。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，詳細觀看影片發現是一項寵物嘉年華犬展，過程中狗兒走秀時，疑似因犬隻恐懼不敢前進，現場人員為節目進行竟依然將狗兒用牽繩用力向前拖行長達20秒，導致狗兒遭勒喉在紅毯上狂吐及流口水，疑似有虐待動物情形。

倪京台認為動作相當殘忍，狗兒遭勒喉狂吐及流口水後，一旁民眾大喊「不能再拉了」才停下來。他譴責主辦單位疏失，呼籲辦理類似寵物嘉年華時，應以動物福利為優先。

倪京台說，狗兒對環境敏感，展場現場陌生人多又吵雜，很容易造成犬隻不安；再加上犬隻非由主人而是由不熟悉牠的展場人員牽行，更可能導致狗兒害怕不敢前進；此時不應再勉強狗兒待在場上，更不應用力拖行犬隻。

天氣越來越熱，倪京台呼籲主辦類似寵物嘉年華展的單位，應以動物福利為優先，避免犬隻中暑或處於過度緊迫的環境，千萬不要為了滿足人的快樂而苦了狗兒們。

高雄市動物保護處表示，目前尚未接獲類似案件投訴；但如果狗兒有不前進情形，不要強行拖拉，應先停下安撫狗兒情緒，尤其不得有蓄意虐待的行為。（編輯：李亨山）1070529

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