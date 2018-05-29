台多斷交 外交部：30日完成大使館撤離

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）多明尼加與中華民國5月初斷交後，外交部今天表示，大使館人員將於30日完成人員撤離。另外，布吉納法索24日與中華民國斷交，外交部近期將召集相關單位討論撤館計畫。

外交部發言人李憲章今天在外交部例行新聞說明會上，針對媒體詢問駐多明尼加大使館、駐布吉納法索大使館的撤館計畫時表示，預計30日完成駐多明尼加大使館的人員撤離；另外，外交部這一兩天會召集部內相關單位，討論駐布吉納法索大使館的撤館後續事宜。

對於媒體詢問外交部是否有在多國、布國設立商務辦事處的計畫，李憲章說，目前沒有設立商務辦事處的計畫。