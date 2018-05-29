新北學生暑期育樂營報名起跑　上千梯次課程豐富多元

新北市學生暑期育樂營報名起跑記者會，由頂埔國小帶來充滿異國風情的手鼓表演作為開場，並邀請副市長呂衛青與智光商工學生共同操作多彩漸層的飲料調製，介紹深受學童喜愛的職業試探育樂營；昌福國小則帶來 mBOT 操作，結合生活科技令人耳目一新；文化國小的疊杯國家代表隊當場表演近來超夯的疊杯花式，邀請新北學子一起來瘋暑假。

2 個月的漫長暑假要提早規畫，「新北市學生暑期育樂營」今( 2018 )年共有 1,000 多個梯次，提供超過 30,000 人次參加機會，讓孩子可以擁有充實、多元學習的暑假。

新北市副市長呂衛青表示，市府整合各局處資源為學生規畫一系列的暑假育樂營活動，並特別建置「新北市中小學寒暑期育樂營網站」，協助家長解決尋求營隊資源的困擾，期待家長利用暑假參加親子共學的營隊活動，增進情感交流，達到「大人放心、小孩開心」的親子雙贏，營造「陪伴愛就夠」的幸福感。

今年新北市規畫、主辦或委辦的營隊，共有 1,000 多個梯次、六大類活動，包括休閒活動、技能研習、服務公益、知性藝文、體育競賽及其他，提供超過 30,000 人次參加機會，當中有許多具有特色或推陳出新的新營隊，例如「 Fun coding 」營隊，將指導學生透過簡易程式，讓機器人執行有趣任務。

「職業試探育樂營」依學校特色專長辦理各項職業試探活動，提供全程免費並具「動手做」特色的體驗課程，輔導學生試探職業基礎知能。家庭教育中心辦理「祖孫動健康，幸福好時光」營隊，是唯一「祖孫限定」的暑期營隊，透過寓教於樂的手作與身體活動課程，增加祖孫互動樂趣。

目前，各公私立學校自行開設的暑期營隊活動已開始報名，教育局主辦的各項營隊也於今( 29 )日起陸續展開報名，相關開課訊息可鎖定「新北市中小學寒暑期育樂營專屬網站查詢。