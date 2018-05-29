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范王爺精通醫理　文武全才斬妖除魔

保庇2018/05/29 11:30
范王爺精通醫理　文武全才斬妖除魔（圖／保庇）
范王爺精通醫理　文武全才斬妖除魔（圖／保庇）

（文／黃彥昇　民俗陣頭深度中毒者、國立政治大學台灣文學碩士）范府千歲在五千府千歲中排行第五，本名范承業，相傳為隋末唐初之人，與李大亮、池夢彪、吳孝寬、朱叔裕結為異姓兄弟。但五位千歲爺除了李大王可找到史料外，其餘千歲爺的生平事蹟較難考證。

南鯤鯓代天府范府千歲。（圖／中草坔代天溫王（溫府千歲、王爺公）神威顯赫Wen Wang部落格）
南鯤鯓代天府范府千歲。（圖／中草坔代天溫王（溫府千歲、王爺公）神威顯赫Wen Wang部落格）

在之前的文章曾提到，南鯤鯓的五位千歲爺各有專長，李大王擇日、池王好水路、吳王踏地理兼大型掃黑、朱王留守代天府出籤詩，而今日要介紹的范王爺則在醫理上堪稱絕倫。

在以往醫藥不發達的年代，若鄉民有了急症或難以根治的疾病，第一個想到的不是看醫生，而是到廟裡求神明。范王爺就扮演了這個角色，因此在傳說中，被范王爺救回來的人特別多。即使到了現在，范王爺救人的故事依然沒有少過，有不少藥石罔效、連醫生都即將放棄的重症病人，都是范王爺從鬼門關前拖回來的。

但范王爺可不僅僅專精醫理，當一位醫生就滿足，這位王爺斬妖除魔的本事也是一流的。現在鹽水區的普照宮主祀范王爺，就有著一個故事：當年盟軍轟炸台灣，鹽水附近因為有糖廠而成為轟炸重點，死了不少生靈，范王爺某年出巡，行經此處，抓了一個「生乩」，表示「此處不平靜，先將我的『范王令』鎮守在此，未來再雕刻金身建廟。」就這樣，從一隻的「范王令」開始，如今已成一間靈感無比的普照宮，都是范王的神威。

當然范王爺的神蹟不僅於此，據說1923年時，屏東公園內怪事不斷，就算是大白天都沒人敢進去，當地居民就在范王爺南巡時，請范王處理。據說范王爺的神轎一到屏東公園，隨即衝向公園中的一座有應公廟，據說范王神轎對著有應公廟一指，有應公廟的香爐隨即燃燒，木匾掉落，並流出一片青水。而被范王爺處理過後的屏東公園，至今仍一片祥和。

這位醫術高超且武力值爆表的神界醫生，若要以現代人比較熟知的形象來說，「醫龍」裡的「朝田龍太郎」醫生就跟范王爺很像。而范王爺在台灣的信徒難以勝數，甚至神威遠播海外。

這一系列介紹下來，代天府的五府千歲可以說每一位都是文武全才，這也不然理解為何五王信仰在台灣如此興盛，一個能興盛超過百年的宗教，必有其過人之處與值得保存的優點。

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關鍵字范府千歲范府王爺
王爺的兄弟　民間信仰的神明結拜這個神明很少見／將軍哪有這...

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