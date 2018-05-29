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〈巴西大罷工〉卡車罷工巴西 經濟危機 7千萬隻雞死

鉅亨網2018/05/29 11:54
鉅亨網 / NOWnews
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巴西卡車司機罷工週一 (28 日) 已邁入第 8 日，由於罷工導致重要物質無法到達目的地，已影響全國經濟。

罷工的起因源於自去年開始，巴西燃料價格已上漲了約 50%，導致各地引發抗議活動。這次的抗議促使大部分城市裡的超市物資短缺、機場燃油即將耗盡、全國大眾運輸及垃圾清理暫緩、食品價格調漲。

其中，目前 7 萬隻雞已死亡，而罷工也威脅這 3 千萬隻雞及 7 千萬頭豬的生存能力。巴西為全球最大的雞供應商，共 150 間雞肉及豬肉處理廠也將陸續停產。

在巴西總統特梅爾 Michel Temer 週日 (27 日) 晚上部署軍隊疏通道路後，巴西最大能源企業 Petrobras 員工預計將於 5 月 30 日開始罷工，試圖要求該公司解僱執行長 Pedro Parente 並永久性的降低燃油價格。Petrobras 週五 (25 日) 表示，沒有計劃解僱 Parente 的打算。自 5 月 16 日以來，Petrobras 的股價下跌了 35%。

Petrobras 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
Petrobras 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

巴西人口最稠密的聖保羅州州長週六 (26 日) 晚間還與卡車司機代表談判達成協議，要求在週二 (29 日) 之前消除路障。

Temer 週日晚間也宣布了政府財政機制，將國內柴油價格每公升降 0.46 巴西里奧，或 13% 的降價幅度，維持 60 天不變。同時，未來的油價變更也都會採用月調制，而非日調制度。

巴西為全球最大的糖生產國，因缺乏能源也將開始調降產量。

XP Investimentos 分析師在一份研究報告中稱，巴西鋼鐵製造商如 Cia Siderurgica (CSNA3-BR) 和 Usiminas (USIM5-US) 因罷工導致 5 月份損失達 20%。食品零售商家樂福 (CARR-BR) 和 GPA (PCAR4-BR) 也因供應鏈受影響而股票也都下跌。

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