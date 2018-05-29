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中央社

安徽教師上街討薪 官方嚴打引發公憤

中央社2018/05/29 11:56
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北29日電）中國大陸安徽省六安市一群教師為爭取績效考核獎金，27日到市政府陳情抗議，不但事前被當局恐嚇打壓，現場還遭公安粗暴驅離、逮捕，事後流出的影片、照片，已引發大陸民眾公憤。

儘管當地官員下令校長管好自己的老師，並禁止在網路散播影片與評論，但六安市如此行逕，連中共黨媒光明日報也看不下去，今天發文嚴詞批評「令人羞恥」。

綜合推特、微博等社群網路訊息，因為相鄰的合肥市教師有拿到一次性績效獎金人民幣3.6萬元（約新台幣17萬元），六安教師數度爭取比照未果，27日中午擬集體至市政府上訪，但事先就遭校方恐嚇若上訪將開除教師資格，或5年考績不給優等。

27日近午，仍有大批教師聚集在市政府外，但連抗議標語都還沒拉開，就被大批警察攔截。根據事後流出的影片，多名教師遭粗暴壓制、上手銬帶走，一名女教師也被數名警察扭送上車，最後受傷躺在擔架被送醫不停啜泣。現場流出的影片、照片，震撼大陸網民，紛紛痛斥警方施暴。

事後，六安市公安局官方微博通報，宣稱部分教師「聚集滯留，不聽勸阻，嚴重擾亂公共秩序，公安機關依法將違法人員帶離現場」，還稱如有警察有毆打教師的行為，「誠懇歡迎當事人指認舉報」。但大陸網民則在下面討論串一面倒批評並揶揄警方這麼「威武」，當事人誰還敢舉報。

光明日報今天發表題為「請善待為我們接續文明香火的人」的評論，批評六安當局毫無忌憚地對欠薪教師出手動粗，並指「薪資有國家財政保障的教師，竟然為拖欠工薪而發出公開籲求，這無論如何都是一件令人羞恥的事情」。

多名大陸網民痛批政府花大錢買外國學生來中國留學當大爺，但溫文儒雅的老師卻被逼上街討薪資，還被打成這樣子，真是「厲害啊，我的國！」

近日，大陸網路瘋傳一則報導，直指教育部編列2018年部門預算中的中小學預算16.42億元，只有外國學生赴陸留學預算33.2億元的一半，已引發大陸網民不滿，六安事件更造成網路情緒沸騰。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1070529

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