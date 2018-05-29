中市文心路第二段路平完工 人行道展新貌

（中央社記者郝雪卿台中29日電）配合台中捷運綠線施工，台中市政府分段進行沿線文心路人行道拓寬，建設局今天表示，繼第一段於4月底完工後，第二段昌平路到崇德路也於5月完工，將持續完成全線路平工程。

台中捷運綠線在文心路上加緊施工，建設局分段進行捷運沿線文心路人行道拓寬、公設銜接及路平工程，並先會同各單位汰換老舊管線，減少日後再開挖機會。

建設局表示，文心路從公益路至大墩七街的路平及人行道拓寬工程已於4月底完工，第二段從昌平路至崇德路的路平專案接續啟動，道路部分已於14日刨鋪、18日完工，並進行交通標線劃設等後續作業。