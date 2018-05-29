誠品股東會吳旻潔憶父親　海內外45家再拓點延續浪漫

誠品生活今（29）日召開股東會，去（2017）年7月創辦人吳清友逝世，女兒吳旻潔首度以董事長身分召開股東會。她說，去年是心痛的一年，但也學習站在巨人肩膀上重新遠眺。她也透露下半年的展店計畫，包括台北南西、大陸深圳的獨立大店，同時會上通過配發3元現金股利。

誠品生活花蓮店本月26日甫開幕，吳旻潔當時在花蓮店開幕會上表示，她的父親、誠品創辦人吳清友於去（2017）年7月病逝，當時即便同事告訴她花蓮店可能不賺錢，但她仍想延續父親的理念與想法，記錄這個時代，書與文創商品結合之新的閱讀樣貌，實現父親的浪漫。