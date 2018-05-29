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誠品股東會吳旻潔憶父親　海內外45家再拓點延續浪漫

記者許家禎／綜合報導2018/05/29 12:41
▲誠品生活創辦人吳清友女兒吳旻潔，首度以董事長身分召開股東會。她說，去年是心痛的一年，但也學習站在巨人肩膀上重新遠眺。（圖／NOWnews資料照）
▲誠品生活創辦人吳清友女兒吳旻潔，首度以董事長身分召開股東會。她說，去年是心痛的一年，但也學習站在巨人肩膀上重新遠眺。（圖／NOWnews資料照）

誠品生活今（29）日召開股東會，去（2017）年7月創辦人吳清友逝世，女兒吳旻潔首度以董事長身分召開股東會。她說，去年是心痛的一年，但也學習站在巨人肩膀上重新遠眺。她也透露下半年的展店計畫，包括台北南西、大陸深圳的獨立大店，同時會上通過配發3元現金股利。

誠品生活花蓮店本月26日甫開幕，吳旻潔當時在花蓮店開幕會上表示，她的父親、誠品創辦人吳清友於去（2017）年7月病逝，當時即便同事告訴她花蓮店可能不賺錢，但她仍想延續父親的理念與想法，記錄這個時代，書與文創商品結合之新的閱讀樣貌，實現父親的浪漫。

而吳旻潔今日首度以董事長身分召開股東會，同樣談到父親，說去年是讓人心痛的一年，但也學習站在巨人肩膀上重新遠眺。當初誠品生活跨出台灣走向國際也是父親的理念，而目前誠品生活海內外營業據點共有45家，包括台灣41間、香港3間、蘇州1間。

至於下半年展店布局，主要以獨立大店為主。像是今年下半年啟動包括台北南西店與大陸深圳的獨立大店計畫，主要是大店獲利能力較佳，但她也坦言展店會有較多費用支出恐會影響損益表現，但預期屆時能提升市占與獲利能力。而新店裕隆城店預計2022年開幕，面積將是信義店的1.5倍，屆時將成為誠品生活旗艦店。

而其他海外布局，吳旻潔表示主要放在台灣與大陸，而團隊同時間也前進日本、馬來西亞、東南亞尋找投資機會，甚至考慮攜手合作夥伴，可合資也不排除品牌授權。

誠品生活2017年全年合併營收達新台幣42.77億元，年增0.4%，全年毛利率45%、營業利益率9.2%、稅後純益達4.23億元，年增0.5%，淨利率9.9%，全年每股稅後盈餘8.92元。

關鍵字誠品吳旻潔吳清友股東會誠品生活
比特幣納管理　顧立雄提要實名制

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