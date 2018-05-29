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中央社

豪擲千金和巴菲特午餐的中國富豪 有人正被調查

中央社2018/05/29 12:01
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者周慧盈北京29日電）備受注意的第19屆巴菲特慈善午餐在eBay正式開拍。陸媒報導，過去得標者中所公布的3名中國富豪，其中一人因涉嫌違反證券相關法規，正遭中國證監會立案調查。

與「股神」巴菲特（Warren Buffett）共進午餐競標活動從27日開始到6月1日結束，得標者可邀請7人與巴菲特午餐。去年得標金額為267.9萬美元，而過去18年來，巴菲特已為慈善機構Glide募得逾2600萬美元。

綜合陸媒澎湃新聞和中證網報導，巴菲特慈善午餐開拍以來，公布姓名的得標者中有3名中國人士，分別是步步高創辦人段永平、赤子之心資產管理公司總經理趙丹陽以及天神娛樂董事長朱曄。

其中2006年花費62萬美元獲得與巴菲特共進午餐機會的段永平於1995年創立了步步高電子有限公司，在大多數人不看好的情況下，步步高迅速成為中國電子產業數一數二的公司。

報導說，2001年之後，段永平卸任步步高的職務移民美國並從事投資，但中國知名國產手機品牌oppo和vivo背後，依然有他的身影。

段永平當年赴約時還帶上了在美國求學的黃崢。黃崢後來成為中國新型電商平台拼多多的創辦人。

2008年，有中國私募教父稱號的趙丹陽以211.01萬美元的價格，獲得了與巴菲特一起午餐的資格。

據報導，趙丹陽說，巴菲特經歷過多輪經濟週期，向股神討教一些關鍵觀點，可以少走很多彎路。

至於2015年9月8日付出234.5678萬美元與巴菲特午餐的天神娛樂董事長朱曄，則「因涉嫌違反證券法律法規被證監會立案調查」。

朱曄當時與巴菲特午餐後接受媒體訪問時表示，巴菲特提到投資的訣竅是「投資自己看得懂的東西」；朱曄之後又對媒體回憶說，他告訴巴菲特「我做實業還行，炒股不行」，巴菲特回答「我也不炒股」。

不過，正是這名「炒股不行」的董事長，如今在股市中折戟。

澎湃報導，天神娛樂於5月10日公告稱，公司董事長兼總經理朱曄於5月9日收到中國證監會的調查通知書，因涉嫌違反證券法律法規，中國證監會決定對朱曄進行立案調查。

天神娛樂雖表示，這次立案調查事項是針對朱曄個人，公司經營活動不受影響，但今年以來，天神娛樂在股市跌幅已達30%，市值從2015年12月最高近人民幣350億元，下跌至如今的103億元（5月28日收盤），不到3年，市值蒸發約247億元。（編輯：翟思嘉）1070529

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