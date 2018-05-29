台南水情吃緊 高屏溪水北調支援

經濟部水利署南區水資源局副局長簡振源今天受訪表示，台南與高雄地區水源供應方式不同，台南地區是水庫型供水地區，而高雄地區為川流型供水地區。為有效運用高屏溪河川水源，南水局與台灣自來水公司合作，自民國103年透過既有管網系統，將高屏溪剩餘河川水源加壓北送至台南地區，除了可有效運用河川水源外，更可減少台南地區水庫供水量，作為緊急或是枯旱時期的備援水源之一。

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南地區水情吃緊，南區水資源局與自來水公司合作，自去年9月起啟動「南水北調」機制，取用高屏溪攔河堰的水支援台南已達750萬立方公尺，延長水庫供水時程。

他表示，「南水北調」的水源調度機制，從去年的9月起至今，透過水公司清水管線調度支援台南水量累計已達750萬立方公尺，是疏緩台南地區旱象的關鍵措施。

他說，今天高屏溪流量仍有每秒20立方公尺，除水量足以供應高雄地區外，南水局也持續協調台水公司，北送支援台南地區。

簡振源指出，由於氣象預報資料顯示降雨還存有極大不確定性，將持續與台水公司、嘉南及高雄農田水利會透過水庫出水的彈性調配，確保南部地區一期稻作順利完成供灌，並以6月底前不進入三階限水為管控目標努力。

依據南水局的觀測資料，今天曾文水庫蓄水量約2399萬立方公尺，蓄水率5.29%；與曾文水庫相連通的烏山頭水庫蓄水量約1244萬立方公尺，蓄水率15.89%；供應民生用水為主的南化水庫蓄水量約2240萬立方公尺，蓄水率23.99%。（編輯：唐聲揚）1070529