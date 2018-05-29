英利-KY兩大廠將投產+切入新能源車市場 營運動能

汽車零組件大廠英利 - KY(2239-TW) 今 (29) 日召開股東常會，董事長林啟彬表示，天津英利預計第 2 季完工，山東青島英利也預計今年正式投產，同時已規劃切入新能源車市場來擴展新產品項目，力拚未來可提供新能源車型的鋁件和塑膠類產品，營運動能無虞。

英利 - KY 股東會中承認去年財報，通過配發每股現金股利 3.9 元，配息率 40%，並通過辦理 4 億元無擔保可轉換公司債，以因應產能擴充計畫、充實資金。

林啟彬表示，目前在天津、山東青島正進行產能擴充計畫，天津英利預計本季底前完工，山東青島則是配合一汽大眾 A 級車和 SUV 生產需求，規劃年產能 30 萬台，預計今年可開始投產。