喉嚨痛竟是淋巴癌　96歲阿公勇敢面對接受化療

一名96 歲的周姓阿公喉嚨疼痛，診所醫師當成感冒治療，沒想到， 20 多天後，阿公竟開始吞嚥困難，前往衛福部彰化醫院耳鼻喉科就診，發現其口腔上顎有個約 5 公分大的腫瘤，切片確診為淋巴癌。雖然接到這項噩耗，不過高齡的阿公樂觀面對，轉血液腫瘤科化療，如今腫瘤已消、沒有轉移，也恢復正常吞嚥。 ▲彰醫副院長、血液腫瘤科醫師樊聖與病患。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.29）

「我一天吃 4 餐，身體強壯，突然喉嚨腫得連水都吞不下，我怎麼能屈服！」周阿公笑著說，「生病了就醫治，吃得下就健康。」事實上，周阿公今( 2018 )年初才因為心肌梗塞，緊急送到彰化醫院打通心血管並裝設支架，又成為一條活龍。他說，現在既然淋巴癌要化療，那就化療，根本不用考慮。

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方則表示，長在口腔內的腫瘤絕大部分是口腔癌，極少口腔內的癌症是淋巴癌。一般而言，淋巴癌分布位置以頸部、腋下、鼠蹊部、縱膈腔及腹腔的淋巴結為多。尤其阿公的淋巴腫瘤長得快，若不趕快化療，撐不了多久，但病人的體力及精神能否支持，也需要考慮。



▲彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.29）

彰醫副院長、血液腫瘤科醫師樊聖表示，醫療團隊評估阿公的身體還算硬朗，精神也不錯，建議可以化療，但由於阿公已經高齡 96 歲，還是有風險，最終由阿公及其家人決定，阿公明確表達要化療的意願，既然病人願意拚一拚，醫院當然全力醫治，而他過去幫病人化療的最高年齡是 91 歲，這次打破他個人紀錄。

樊聖指出，淋巴癌是一種長得很快速的腫瘤，治癒率約 40％ ，阿公果斷地接受化療，很快地施以低劑量化療，目前還在療程中，復原情況良好，可以吃得下東西，生活品質大幅改善，治癒的機會很高。