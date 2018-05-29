NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈給女孩最後尊嚴　她願協助修復遺體新瓦屋生活小學堂　開課FUN暑假什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

影／聖母暨議長盃國際籃球盛會　今開鑼

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/05/29 12:45
▲配天宮聖母暨議長盃籃球邀請賽，縣長張花冠與民進黨嘉義縣長參選人翁章梁一起開球。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.05.29）
▲配天宮聖母暨議長盃籃球邀請賽，縣長張花冠與民進黨嘉義縣長參選人翁章梁一起開球。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.05.29）

一場吸引1000多位，來自國內、國外的籃球盛會，由配天宮、嘉義縣議會、嘉義縣籃球委員會及嘉義縣警察局等單位共同舉辦，今(29)日起，為期9天，分別要在嘉義縣的縣立體育館、朴子國中及水上國中等地舉行競賽。

「107年嘉義縣配天宮聖母暨議長盃籃球邀請賽」開幕典禮，今天上午在嘉義縣立體育館由嘉義縣長張花冠與民進黨嘉義縣長參選人翁章梁一起開球，開始了一場「青春好手在嘉較勁」的監球盛會；除了嘉義本地隊伍外，還有來自日本、泰國及全國各地共約100多隊伍報名參加，同時邀請12支國內HBL高中男子甲組球隊，前12強一同競技，其中包含國內高中HBL甲組女子籃球隊前6名，比賽將透過網路現場直播，可謂盛況空前。

張花冠表示，聖母暨議長盃國際籃球邀請賽，至今已是第6年，是全國籃球界的盛事，歡迎全國熱愛籃球的民眾一同到現場，體會最有張力的高中籃球賽；比賽活動的主要目的，是要提倡正當休閒活動，鼓勵青少年參加有益身心健康的戶外活動，遠離被害、被利用犯罪的毒品、詐欺車手、兒少性剝削及組織犯罪，還讓青少年朋友「以球會友」，強化青少年的正確人生觀，並發揮團隊合作爭取榮譽之精神，

配天宮董事長黃清田指出，希望透過活動舉辦，讓更多民眾加入運動行列。

嘉義縣聖母暨議長盃籃球賽（記者陳鐘聲攝影）

關鍵字籃球配天宮聖母暨議長盃張花冠翁章梁以球會友黃清田
違行政中立？蘇貞昌：勿做賊喊抓賊96歲得淋巴癌　阿公樂觀接受化療

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan