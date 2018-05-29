影／聖母暨議長盃國際籃球盛會　今開鑼

一場吸引1000多位，來自國內、國外的籃球盛會，由配天宮、嘉義縣議會、嘉義縣籃球委員會及嘉義縣警察局等單位共同舉辦，今(29)日起，為期9天，分別要在嘉義縣的縣立體育館、朴子國中及水上國中等地舉行競賽。
「107年嘉義縣配天宮聖母暨議長盃籃球邀請賽」開幕典禮，今天上午在嘉義縣立體育館由嘉義縣長張花冠與民進黨嘉義縣長參選人翁章梁一起開球，開始了一場「青春好手在嘉較勁」的監球盛會；除了嘉義本地隊伍外，還有來自日本、泰國及全國各地共約100多隊伍報名參加，同時邀請12支國內HBL高中男子甲組球隊，前12強一同競技，其中包含國內高中HBL甲組女子籃球隊前6名，比賽將透過網路現場直播，可謂盛況空前。
張花冠表示，聖母暨議長盃國際籃球邀請賽，至今已是第6年，是全國籃球界的盛事，歡迎全國熱愛籃球的民眾一同到現場，體會最有張力的高中籃球賽；比賽活動的主要目的，是要提倡正當休閒活動，鼓勵青少年參加有益身心健康的戶外活動，遠離被害、被利用犯罪的毒品、詐欺車手、兒少性剝削及組織犯罪，還讓青少年朋友「以球會友」，強化青少年的正確人生觀，並發揮團隊合作爭取榮譽之精神，
配天宮董事長黃清田指出，希望透過活動舉辦，讓更多民眾加入運動行列。
嘉義縣聖母暨議長盃籃球賽（記者陳鐘聲攝影）