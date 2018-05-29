影／聖母暨議長盃國際籃球盛會　今開鑼

一場吸引1000多位，來自國內、國外的籃球盛會，由配天宮、嘉義縣議會、嘉義縣籃球委員會及嘉義縣警察局等單位共同舉辦，今(29)日起，為期9天，分別要在嘉義縣的縣立體育館、朴子國中及水上國中等地舉行競賽。

「107年嘉義縣配天宮聖母暨議長盃籃球邀請賽」開幕典禮，今天上午在嘉義縣立體育館由嘉義縣長張花冠與民進黨嘉義縣長參選人翁章梁一起開球，開始了一場「青春好手在嘉較勁」的監球盛會；除了嘉義本地隊伍外，還有來自日本、泰國及全國各地共約100多隊伍報名參加，同時邀請12支國內HBL高中男子甲組球隊，前12強一同競技，其中包含國內高中HBL甲組女子籃球隊前6名，比賽將透過網路現場直播，可謂盛況空前。