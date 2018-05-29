老婦患偽膜性腸炎 孫捐糞救嬤助康復

江承源便與家屬討論糞便移植治療方案，說明「以菌治菌」的作法，起初家屬猶疑不定，怕自己「帶賽」，造成老婦狀況更加惡化，但為了家人的健康，家屬決定放手一搏，經糞便篩檢選出合適的孫子輩捐贈者後，採集糞便純化，以內視鏡方式移植進老婦的腸道。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師江承源受訪表示，多數的「偽膜性腸炎」都能藉由口服抗生素治療改善，嚴重時也可輔以針劑抗生素，但因患者抵抗力差、感染太過嚴重，經過口服及合併針劑抗生素治療數週，效果仍不佳，令家屬十分苦惱。

（中央社記者蘇木春台中29日電）施姓老婦因反覆泌尿道感染接受抗生素治療，引發「偽膜性腸炎」，造成嚴重腹脹、腹瀉與發燒等症狀，醫療團隊將患者孫子的糞便淬取純化，將好菌移植進患者腸道，成功穩定病情。

術後隔天患者腹瀉、腹脹的情形便迅速改善，水腫狀況也逐漸恢復，後續營養也能順利補充，一週後，經追蹤大腸鏡及糞便培養皆有改善，確認患者身體狀況一切穩定，順利出院。

江承源指出，人體腸道正常狀況下，會存在上千種好壞細菌維持平衡狀態，但接受抗生素治療後，常將腸道內好菌、壞菌一併殲滅。

他說，一旦有抗藥性強的「困難梭狀桿菌」沒有被殺死，就容易快速滋生占據腸道，導致腸道感染，透過糞便的腸道微生物移植，將健康捐贈者的糞便細菌移植到患者身上，便有助於恢復腸道菌落的平衡，達到治療的效果。

同時，江承源說明，糞便移植前需先挑選健康捐贈者，檢查無傳染性疾病後，再採集捐贈者糞便，以生理食鹽水淬取過濾，藉由大腸鏡或胃鏡輔助將糞便灌入腸道，目前國內醫界對糞便移植尚在討論是否納入常規治療，若要將糞便移植用其他用途，建議民眾應諮詢專科醫師意見。（編輯：梁君棣）1070529