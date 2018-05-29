莫迪今訪印尼 印尼：加強區域防禦合作

勒特諾（Retno Marsudi）表示，印度是印尼在亞洲最重要的夥伴之一，如雙邊貿易額在去年就達到188.7億美元。此外，造訪印尼的印度旅客人數也持續增加，去年有50萬名印度旅客造訪印尼。

印尼外交部聲明指出，莫迪此行將和佐科威會談，雙方將就雙邊、區域和全球問題交換意見。雙邊議題包括印尼和印度在政治、國防和安全、海事、經濟等領域的合作。

莫迪這次訪問也是為了迎接2019年印尼與印度建交70週年，兩國將通過簽署瞭解備忘錄推動戰略夥伴關係。

值得注意的是，正在印度訪問的印尼海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）在新德里的演講中指出，印尼政府將在莫迪訪問期間，簽署一項由印度投資建設沙璜（Sabang）深水港和自由貿易區的協議。

盧胡特在介紹沙璜港時強調這個港口深達25公尺，不僅適用於民用船舶，也適用於軍事艦艇，包括潛艦。

沙璜港位於印尼蘇門答臘島北端的一座島嶼上，扼守麻六甲海峽北方，擁有重要的軍事戰略位置，控制此港等於為印度海軍增添一個重要的後勤補給站，延伸作戰及巡守範圍到東印度洋和麻六甲海峽地區，具重要戰略效果。

近年來，中國先後在印度洋地區投資修建數個港口，被稱為中國在印度洋上的「珍珠島鏈」，遭質疑有「潛在軍事用途」。

外界認為，印度和印尼兩國在印度洋和麻六甲海峽加深軍事與安全合作的意願是雙向的，主要考量正是因應中國在這一地區日益增強的影響力。（編輯：陳惠珍）1070529