立院三讀 廠商污染環境最重可判7年

（中央社記者蘇龍麒台北29日電）立法院會今天三讀修正通過刑法第190條之1，未來廠商只要污染空氣、土壤、河川，就可處7年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1500萬元以下罰金。

民主進步黨立委段宜康在提案說明中指出，過去刑法規定，污染空氣、土壤、河川或其他水體，檢察官必須具體證明「致生公共危險」，以及如何證明這項公共危險的發生，與行為人的污染行為間具有「因果關係」，導致這項罪在實務上運用的實用性很低。

段宜康受訪表示，和桐化學先前被查到排放至少5公噸煤油到後勁溪，根據當時媒體報導，環保單位表示，污染但不違法，他認為非常荒唐。