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康師傅Q1業績優預期 小摩瑞銀喊進 目標價18.5

鉅亨網2018/05/29 12:12
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康師傅 (0322-HK) 今年第 1 季營收為人民幣 150.27 億元、年增 5.91%，毛利率升至 29.66%，稅後純益人民幣 7.12 億元，年增 64.26%。摩根大通發表報告重申康師傅「增持」投資評級及目標價港幣 18.5 元。

新浪財經報導，康師傅今年第一季營收年增 5.9%，至人民幣 150.27 億元，其中速食麵及飲品分別增 8.55% 及 4.62%，致人民幣 63.07 億元及 83.51 億元。

期內毛利率擴張 1.62 個百分點至 29.66%，主要是速食麵自去年 10 月起上調出廠價格，令速食麵業務毛利率提升 2.5 個百分點，撇除一次出售收益因素 (EBITDA)，年增 12.01%，高於全年預測增長約 10% 水準。

摩根大通發表報告重申康師傅的「增持」投資評級及目標價港幣 18.5 元，此相當預測今明 2 年本益比 39 倍及 35 倍

摩根大通相信康師傅行業整固後競爭有所放鬆，公司可迎來復甦，將其 2017 年至 2020 年銷售增長 3.5%，同期獲利增長預測 15%，對比 2010 年至 2016 年獲利回落 15.2%。

瑞銀報告也指出，康師傅首季純利勝市場預期，重申對康師傅「買入」評級及目標價 19.12 元，此按現金流折現率作估值，並相信市場對公司毛利擴張感到正面。

瑞銀表示，康師傅首季速食麵及飲品業務核心 EBIT 同比各升 64% 及 20%，期內相關收入各增長 9% 及 5%，主要是毛利擴張所致，而公司截至 3 月底取得淨現金 18 億元人民幣，對比 2017 年第四季為淨負債 42 億人民幣。

首季獲利勁揚，加上大行喊進，截至今 (29) 日 11:44，康師傅股價上漲 4.077%，報港幣 17.360 元。

圖：新浪財經
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